KFC, «Вкусно и точка», «Бургер Кинг» подорожали: у кого в Туле самый высокий ценник?

Федеральные телеграм-каналы взорвала новость о подорожании в российских ресторанах быстрого питания. С 5 октября KFC повысили цены на все меню своих заведений от 10 до 12%. Во «Вкусно и точка» выросла стоимость бургеров — от 10-20%.
Как передаёт источник Mash, цены в KFC взлетели из-за увеличения стоимости курицы. Сотрудники утверждают, что происходят частые проблемы с поставками. Мясо птицы с запасом и хранится в морозилке, чтобы всем хватило и позиции не оказались в стопе. Но из-за этого увеличивается риск испортить продукт: курица запросто может высохнуть и потерять свои питательные свойства.
— ФАС уже направил производителям мяса птицы запросы для проведения анализа обоснованности установленных цен. Если они не смогут разъяснить, что к чему, стоимость фастфуда спадёт, — пишет Mash.
Что касается «Вкусно и точки», там цены выросли из-за роста ставки НДС.
Что происходит в тульских сетях?
Myslo сравнил цены в трёх гигантах фастфуда: «Вкусно и точка», KFC и «Бургер Кинг».
Таким образом выглядят комбо.
KFC
«Вкусно и точка»
«Бургер Кинг»
А как по отдельности?
Конечно, между комбо глаза разбегаются. Стоит рассмотреть отдельные позиции.
Чизбургер в KFC обойдётся в 99 руб., во «Вкусно и точка» — 78 руб., в «БК» — 83 рубля. Скромно отметим, что именно бургеры/чизбургеры KFC отличаются большим количеством куриного мяса.
6 наггетсов KFC обойдутся в 84 руб., во «Вкусно и точка» — 85 руб., в «БК» — 104 рубля.
Картошка фри малая KFC обойдётся в 74 руб., во «Вкусно и точка» — 65 руб., в «БК» — 84 рубля.
Сырный соус в KFC обойдётся в 44 руб., во «Вкусно и точка» — 45 руб., в «БК» — 50 рублей.
Что касается заменителей Coca Cola, то в KFC и «БК» — это отечественный напиток Evervess: за 0,3 л — 94 руб. и 0,4 л — 104 руб. соответственно. Во «Вкусно и точка» «Добрый Кола» 0,3 л обойдётся в 89 руб.
Получается, минимальный пакет из чизбургера, наггетсов, маленькой фри, сырного соуса и колы по состоянию на октябрь 2023 г. обойдётся:
- KFC — 395 руб.,
- «Вкусно и точка» — 362 руб.,
- «Бургер Кинг» — 425 руб.
Вердикт: самый дешёвый обед во «Вкусно и точка», самый дорогой — «Бургер Кинг».