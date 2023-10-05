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KFC, «Вкусно и точка», «Бургер Кинг» подорожали: у кого в Туле самый высокий ценник?
Фото pexels.com

KFC, «Вкусно и точка», «Бургер Кинг» подорожали: у кого в Туле самый высокий ценник?

С начала октября меню в этих заведениях подорожало на 10-20%. Посмотрели, как обстоят дела в тульских точках быстрого питания.

Федеральные телеграм-каналы взорвала новость о подорожании в российских ресторанах быстрого питания. С 5 октября KFC повысили цены на все меню своих заведений от 10 до 12%. Во «Вкусно и точка» выросла стоимость бургеров — от 10-20%. 

Как передаёт источник Mash, цены в KFC взлетели из-за увеличения стоимости курицы. Сотрудники утверждают, что происходят частые проблемы с поставками. Мясо птицы с запасом и хранится в морозилке, чтобы всем хватило и позиции не оказались в стопе. Но из-за этого увеличивается риск испортить продукт: курица запросто может высохнуть и потерять свои питательные свойства.

— ФАС уже направил производителям мяса птицы запросы для проведения анализа обоснованности установленных цен. Если они не смогут разъяснить, что к чему, стоимость фастфуда спадёт, — пишет Mash.

Что касается «Вкусно и точки», там цены выросли из-за роста ставки НДС.

Что происходит в тульских сетях?

Myslo сравнил цены в трёх гигантах фастфуда: «Вкусно и точка», KFC и «Бургер Кинг».

Таким образом выглядят комбо.

KFC

бургеры1.jpg

«Вкусно и точка»

мак.jpg

«Бургер Кинг»

бк.jpg

А как по отдельности?

Конечно, между комбо глаза разбегаются. Стоит рассмотреть отдельные позиции.

Чизбургер в KFC обойдётся в 99 руб., во «Вкусно и точка» — 78 руб., в «БК» — 83 рубля. Скромно отметим, что именно бургеры/чизбургеры KFC отличаются большим количеством куриного мяса.

6 наггетсов KFC обойдутся в 84 руб., во «Вкусно и точка» — 85 руб., в «БК» — 104 рубля.

Картошка фри малая KFC обойдётся в 74 руб., во «Вкусно и точка» — 65 руб., в «БК» — 84 рубля.

Сырный соус в KFC обойдётся в 44 руб., во «Вкусно и точка» — 45 руб., в «БК» — 50 рублей.

Что касается заменителей Coca Cola, то в KFC и «БК» — это отечественный напиток Evervess: за 0,3 л — 94 руб. и 0,4 л — 104 руб. соответственно. Во «Вкусно и точка» «Добрый Кола» 0,3 л обойдётся в 89 руб. 

Получается, минимальный пакет из чизбургера, наггетсов, маленькой фри, сырного соуса и колы по состоянию на октябрь 2023 г. обойдётся:

  • KFC — 395 руб.,
  • «Вкусно и точка» — 362 руб.,
  • «Бургер Кинг» — 425 руб.

Вердикт: самый дешёвый обед во «Вкусно и точка», самый дорогой — «Бургер Кинг».

Автор:
сегодня, в 12:44 −3
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