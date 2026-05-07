9 Мая 2026 года в Туле с 14.00 до 18.00 пройдет уникальное мероприятие — иммерсивный квест-маршрут «Свет Победы на проспекте», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Маршрут проложен вдоль проспекта Ленина и включает следующие ключевые точки:

  • Могилевский сквер;
  • площадь Победы;
  • сквер 80-летия Обороны Тулы;
  • Тульский государственный архив;
  • Тульская областная филармония;
  • Пушкинский сквер;
  • Театральный сквер у Тульского академического драмтеатра;
  • Тульский кремль.

Проспект Ленина превратится в единую интерактивную сцену с восемью тематическими станциями. Участники смогут не просто наблюдать, а стать частью празднования. На каждой станции их будут ждать активности:

  • расшифровать радиограмму;
  • собрать солдатский вещмешок;
  • написать письмо фронтовым треугольником;
  • оказать первую помощь.

За каждое выполненное задание в красноармейской книжке ставится отметка. Собрав все отметки, можно получить подарок на финальной точке в Тульском кремле. Есть два маршрута:

  • Большой круг (от Могилевского сквера до Тульского кремля),
  • Малый круг (от Государственного архива до Тульского кремля).

С навигацией участникам помогут волонтеры.

Площадка «Треугольник памяти» (Могилевский сквер)

  • Складывание писем-треугольников под звуки военных песен.
  • Знакомство с копиями настоящих фронтовых писем.
  • Мастер-класс «Разгадай шифр» с использованием азбуки Морзе.
  • Возможность написать слова поддержки бойцам СВО. 

Площадка «Опорный пункт» (площадь Победы)

  • Военно-историческая реконструкция с полным погружением.
  • Стрелковое оружие РККА.
  • Авиационная зона с симулятором полета.
  • Полевая ремонтная мастерская.
  • Фотовыставка «Галерея единого подвига».
  • Интерактив «Детские игры недетского времени».
  • Колокол Памяти, в который может ударить каждый в честь своих родных-защитников. 

Площадка «Наука — сила Победы!» (сквер 80-летия обороны Тулы)

  • Выставка научных достижений Тульского госуниверситета.
  • Музей ТулГУ и экспонаты поисковых отрядов.
  • Школа первой помощи и начальной военной подготовки.

Площадка «Архивная симфония» (Тульский государственный архив)

  • Планшетная выставка «Хотели Тулу? Получили дуло!».
  • Книга об истории обороны Тулы.
  • Показ документальных фильмов о присвоении Туле звания города-героя.

Площадка «Оборонительный рубеж» (Тульская областная филармония)

  • Реконструкция оборонительной черты.
  • Танцплощадка с живой музыкой и гармошкой.
  • Агитбригада с песнями военных лет. 

Площадка «Основано на реальных событиях» (Пушкинский сквер)

  • Открытый микрофон с чтением газет военного времени.
  • Семейные мастер-классы.
  • Викторина «От тульских ворот до Берлина поворот». 

Площадка «Театральный рубеж» (Театральный сквер)

  • Спектакль-концерт.
  • Вальс и танцы военных лет.
  • Чай из самовара с угощениями. 

Площадка «Победный май» (Тульский кремль)

  • Кукольный спектакль по журналу «Крокодил».
  • Интерактивы: сбор снаряжения, письмо из 1945 года.
  • Выставка поисковых находок «Эхо войны».
  • Полевая кухня.
  • Грузовик ГАЗ-АА. 

Полная схема выглядит так: 