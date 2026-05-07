9 Мая 2026 года в Туле с 14.00 до 18.00 пройдет уникальное мероприятие — иммерсивный квест-маршрут «Свет Победы на проспекте», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Маршрут проложен вдоль проспекта Ленина и включает следующие ключевые точки:

Могилевский сквер;

площадь Победы;

сквер 80-летия Обороны Тулы;

Тульский государственный архив;

Тульская областная филармония;

Пушкинский сквер;

Театральный сквер у Тульского академического драмтеатра;

Тульский кремль.

Проспект Ленина превратится в единую интерактивную сцену с восемью тематическими станциями. Участники смогут не просто наблюдать, а стать частью празднования. На каждой станции их будут ждать активности:

расшифровать радиограмму;

собрать солдатский вещмешок;

написать письмо фронтовым треугольником;

оказать первую помощь.

За каждое выполненное задание в красноармейской книжке ставится отметка. Собрав все отметки, можно получить подарок на финальной точке в Тульском кремле. Есть два маршрута:

Большой круг (от Могилевского сквера до Тульского кремля),

Малый круг (от Государственного архива до Тульского кремля).

С навигацией участникам помогут волонтеры.

Площадка «Треугольник памяти» (Могилевский сквер)

Складывание писем-треугольников под звуки военных песен.

Знакомство с копиями настоящих фронтовых писем.

Мастер-класс «Разгадай шифр» с использованием азбуки Морзе.

Возможность написать слова поддержки бойцам СВО.

Площадка «Опорный пункт» (площадь Победы)

Военно-историческая реконструкция с полным погружением.

Стрелковое оружие РККА.

Авиационная зона с симулятором полета.

Полевая ремонтная мастерская.

Фотовыставка «Галерея единого подвига».

Интерактив «Детские игры недетского времени».

Колокол Памяти, в который может ударить каждый в честь своих родных-защитников.

Площадка «Наука — сила Победы!» (сквер 80-летия обороны Тулы)

Выставка научных достижений Тульского госуниверситета.

Музей ТулГУ и экспонаты поисковых отрядов.

Школа первой помощи и начальной военной подготовки.

Площадка «Архивная симфония» (Тульский государственный архив)

Планшетная выставка «Хотели Тулу? Получили дуло!».

Книга об истории обороны Тулы.

Показ документальных фильмов о присвоении Туле звания города-героя.

Площадка «Оборонительный рубеж» (Тульская областная филармония)

Реконструкция оборонительной черты.

Танцплощадка с живой музыкой и гармошкой.

Агитбригада с песнями военных лет.

Площадка «Основано на реальных событиях» (Пушкинский сквер)

Открытый микрофон с чтением газет военного времени.

Семейные мастер-классы.

Викторина «От тульских ворот до Берлина поворот».

Площадка «Театральный рубеж» (Театральный сквер)

Спектакль-концерт.

Вальс и танцы военных лет.

Чай из самовара с угощениями.

Площадка «Победный май» (Тульский кремль)

Кукольный спектакль по журналу «Крокодил».

Интерактивы: сбор снаряжения, письмо из 1945 года.

Выставка поисковых находок «Эхо войны».

Полевая кухня.

Грузовик ГАЗ-АА.

Полная схема выглядит так: