9 Мая 2026 года в Туле с 14.00 до 18.00 пройдет уникальное мероприятие — иммерсивный квест-маршрут «Свет Победы на проспекте», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Маршрут проложен вдоль проспекта Ленина и включает следующие ключевые точки:
- Могилевский сквер;
- площадь Победы;
- сквер 80-летия Обороны Тулы;
- Тульский государственный архив;
- Тульская областная филармония;
- Пушкинский сквер;
- Театральный сквер у Тульского академического драмтеатра;
- Тульский кремль.
Проспект Ленина превратится в единую интерактивную сцену с восемью тематическими станциями. Участники смогут не просто наблюдать, а стать частью празднования. На каждой станции их будут ждать активности:
- расшифровать радиограмму;
- собрать солдатский вещмешок;
- написать письмо фронтовым треугольником;
- оказать первую помощь.
За каждое выполненное задание в красноармейской книжке ставится отметка. Собрав все отметки, можно получить подарок на финальной точке в Тульском кремле. Есть два маршрута:
- Большой круг (от Могилевского сквера до Тульского кремля),
- Малый круг (от Государственного архива до Тульского кремля).
С навигацией участникам помогут волонтеры.
Площадка «Треугольник памяти» (Могилевский сквер)
- Складывание писем-треугольников под звуки военных песен.
- Знакомство с копиями настоящих фронтовых писем.
- Мастер-класс «Разгадай шифр» с использованием азбуки Морзе.
- Возможность написать слова поддержки бойцам СВО.
Площадка «Опорный пункт» (площадь Победы)
- Военно-историческая реконструкция с полным погружением.
- Стрелковое оружие РККА.
- Авиационная зона с симулятором полета.
- Полевая ремонтная мастерская.
- Фотовыставка «Галерея единого подвига».
- Интерактив «Детские игры недетского времени».
- Колокол Памяти, в который может ударить каждый в честь своих родных-защитников.
Площадка «Наука — сила Победы!» (сквер 80-летия обороны Тулы)
- Выставка научных достижений Тульского госуниверситета.
- Музей ТулГУ и экспонаты поисковых отрядов.
- Школа первой помощи и начальной военной подготовки.
Площадка «Архивная симфония» (Тульский государственный архив)
- Планшетная выставка «Хотели Тулу? Получили дуло!».
- Книга об истории обороны Тулы.
- Показ документальных фильмов о присвоении Туле звания города-героя.
Площадка «Оборонительный рубеж» (Тульская областная филармония)
- Реконструкция оборонительной черты.
- Танцплощадка с живой музыкой и гармошкой.
- Агитбригада с песнями военных лет.
Площадка «Основано на реальных событиях» (Пушкинский сквер)
- Открытый микрофон с чтением газет военного времени.
- Семейные мастер-классы.
- Викторина «От тульских ворот до Берлина поворот».
Площадка «Театральный рубеж» (Театральный сквер)
- Спектакль-концерт.
- Вальс и танцы военных лет.
- Чай из самовара с угощениями.
Площадка «Победный май» (Тульский кремль)
- Кукольный спектакль по журналу «Крокодил».
- Интерактивы: сбор снаряжения, письмо из 1945 года.
- Выставка поисковых находок «Эхо войны».
- Полевая кухня.
- Грузовик ГАЗ-АА.
Полная схема выглядит так: