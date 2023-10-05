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  4. У фаната «Спартака» из Тульской области украли флаг с символикой клуба - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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У фаната «Спартака» из Тульской области украли флаг с символикой клуба

У фаната «Спартака» из Тульской области украли флаг с символикой клуба

Своей болью мужчина поделился в соцсетях.

Вчера, 5 октября, неизвестные забрались на участок к жителю города Щекино и сорвал флаг футбольного клуба «Спартак». Об этом мужчина сообщил в соцсетях:

— Обращаюсь к дурачкам, которые, недавно (2-5 часов назад), забежали на мой участок, по адресу Южная 10, и сорвали (украли) флаг московского Спартака. Даю вам время до вечера, чтоб также занести его обратно. Не так важна сумма (а он, кстати, не дешёвый (3000 руб.)), а сам флаг, так как являюсь ярым болельщиком с детства, так что занесите, пожалуйста, его обратно, если вы тоже являетесь таковыми. 

Кроме этого, мужчина, прикрепивший фото флага к посту, заявил, что если флаг не вернут, то он обратится с заявлением в правоохранительные органы.

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