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Сергей Шойгу поблагодарил Алексея Дюмина за оказание помощи бойцам СВО

Сергей Шойгу поблагодарил Алексея Дюмина за оказание помощи бойцам СВО

По словам Министра, собран большой объём гуманитарной помощи.

Накануне в штабе объединенной группировки войск Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях и планы дальнейших действий.

На собрании глава ведомства отметил хорошую работу тульского губернатора Алексея Дюмина в части оказания помощи участникам СВО.

— Можно про всех говорить, про субъекты. Кто-то отдельно готовит и принимает соцпакет для семей наших военнослужащих, отдельно приравнивает добровольцев к этому, потому что их сложно сегодня уже отличить. Это и приморский губернатор Олег Кожемяко, и тульский губернатор Алексей Дюмин. <…> Идёт серьёзное, большое объединение всех наших субъектов не только в деле оказания большого объёма гуманитарной помощи, но и в деле восстановления и возрождения республик, вошедших в состав Российской Федерации, — заявил Министр обороны. 

Автор:
сегодня, в 12:52 −8
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