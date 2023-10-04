Когда завершатся работы на улицах в центре Тулы

Фото Алексея Пирязева

4 октября первый замглавы администрации Тулы Дмитрий Ярцев рассказал журналистам о ремонте улиц Ленина и Свободы за счёт средств городского бюджета.

— В рамках финансовых средств, которые высвободились у администрации города, выбрали для ремонта несколько улиц. Это улицы Ленина и Свободы, часть Гоголевской от Фридриха Энгельса до Тимирязева. Улица Сойфера от Советской до Лейтейзена. Улицы Горбунова и Центральный переулок. Финансовую помощь с ремонтом улицы Некрасова оказывает новый молокозавод.

Начали ремонт в конце августа — начале сентября. Работы, по словам замглавы администрации, выполнены на более чем 75%. На некоторых улицах, таких как ул. Свободы, осталось обустроить технические средства организации дорожного движения. Благоустройство ведётся в рамках муниципальной программы администрации города Тулы «Повышение безопасности дорожного движения». Общая консолидированная сумма средств составляет порядка 50 млн руб., это средства муниципального бюджета.

На перекрёстке ул. Гоголевской и Свободы сейчас закладывают новую ливнёвку.

Евгений Богатырёв – представитель подрядчика ул. Свободы — По улице Свободы мы меняем ливнёвую канализацию, колодцы, бордюры, основной слой асфальта, делаем тротуары, подъезды. Общая протяжённость ремонтируемых участков около 900 метров. В Туле мы работаем давно. Обещаем сдать в срок, проблем нет. На данном участке пересечения ул. Гоголевской и Свободы устанавливаем новые трубы и колодца с нуля. Пока готовность здесь 5%. Срок сдачи — конец ноября.

Дмитрий Ярцев подчеркнул, возможно, до конца сезона в Туле отремонтируют ещё некоторые участки улично-дорожной сети.

— Смотрим, что успеет сделать в этом сезоне по погодным условиям, потому что традиционно с укладкой асфальта заканчиваем к 10–20 ноября. Есть определенные аукционные процедуры, если успеем с ними, то будем еще работать. В частности, по ямочному ремонту.