На улице Софьи Ковалевской в Туле временно ограничат сквозной проезд для автомобилей

Фото из архива Myslo

В связи с проведением работ по ремонту теплосетей по улице Софьи Ковалевской на участке ул. Кутузова до ул. Панфиловцев будет ограничен сквозной проезд транспорта.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.