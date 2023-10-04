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На улице Софьи Ковалевской в Туле временно ограничат сквозной проезд для автомобилей
Фото из архива Myslo

На улице Софьи Ковалевской в Туле временно ограничат сквозной проезд для автомобилей

Изменения вступят в силу 5 октября, восстановят движение 23 октября.

В связи с проведением работ по ремонту теплосетей по улице Софьи Ковалевской на участке ул. Кутузова до ул. Панфиловцев будет ограничен сквозной проезд транспорта.

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Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

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Автор:
сегодня, в 17:14 0
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