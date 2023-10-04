На улице Софьи Ковалевской в Туле временно ограничат сквозной проезд для автомобилей

В связи с проведением работ по ремонту теплосетей по улице Софьи Ковалевской на участке ул. Кутузова до ул. Панфиловцев будет ограничен сквозной проезд транспорта.
Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.
Изменения вступят в силу 5 октября, восстановят движение 23 октября.
В связи с проведением работ по ремонту теплосетей по улице Софьи Ковалевской на участке ул. Кутузова до ул. Панфиловцев будет ограничен сквозной проезд транспорта.
Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.