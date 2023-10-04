Проект «Береста»: как благоустраивают Березовую рощу в Новомосковске

Фото пресс-службы правительства Тульской области

4 октября по поручению губернатора Алексея Дюмина министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков посетил Березовую рощу в Новомосковске. Проект ее благоустройства стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2018 года в нем победили проекты 16 городов Тульской области. На их реализацию направлено 1,3 млрд рублей из федерального бюджета и 850 млн — из консолидированного бюджета Тульской области.

В 2023 году реализуются четыре проекта-победителя: в Киреевске и Белеве работы завершат 1 ноября, в Новомосковске и Ясногорске — до конца этого года.

Общая площадь благоустройства проекта «Береста» на территории Березовой рощи в Новомосковске превышает 6,4 га, стоимость работ составляет почти 129 млн руб. Они начались в апреле этого года.

Основная идея проекта «Береста» — единство города и природы. С 1930 года местные жители заботились о сохранении Березовой рощи, поэтому в основу проекта легла концепция трансформации зеленого массива в яркое и спокойное городское пространство с сохранением деревьев. Сквер разделен на зону у башни, музыкальную зону, детскую зону и площадку для выгула собак.

Проект готов на 91%. Выполнено устройство покрытия, ограждения, освещения, установлены спортивное и детское оборудование, кафе, сцена, многоярусные трибуны, площадка для выгула собак. Продолжается установка малых архитектурных форм, информационных табличек.

Также Олег Дючков посетил благоустроенный в рамках нацпроекта парк им. 60-летия СССР в Новомосковске, который два года подряд становился победителем в рейтинговом голосовании. В этом году, в рамках второго этапа благоустройства, в парке установлены игровые и спортивные площадки, пешеходные дорожки, урны и лавочки, а также дополнительное освещение.