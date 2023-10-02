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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил Тулу с рабочим визитом
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил Тулу с рабочим визитом

Он принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Мастер года».

2 октября, в День среднего профессионального образования в России, в Тульской области завершился III Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» и стартовало ключевое событие Года педагога и наставника — Большая учительская неделя.

Торжественная церемония награждения состоялась в атриуме Тульского кремля. Обращаясь к участникам по видеосвязи, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила значимость конкурса и растущий авторитет среднего профессионального образования.

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В мероприятии приняли участие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. Они посетили выставку достижений системы среднего профессионального образования региона. Сегодня она включает 42 колледжа. 22 из них участвуют в федеральной программе «Профессионалитет». В регионе уже создано 6 образовательных кластеров.

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В рамках празднования Дня СПО в музее оружия состоялся XII Съезд Союза директоров средних специальных учебных заведений России. Он был посвящен 25-летию со дня основания организации. Участников Съезда приветствовал президент Союза директоров Средних специальных учебных заведений России Виктор Дёмин. Состоялось вручение ведомственных наград.

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Ответственный секретарь Союза Глеб Сафонов передал заместителю председателя правительства Тульской области Ольге Гремяковой медаль «За вклад в развитие Союза директоров», присвоенную губернатору Алексею Дюмину.

сегодня, в 17:19 0
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