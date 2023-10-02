Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил Тулу с рабочим визитом

Фото пресс-службы правительства Тульской области

2 октября, в День среднего профессионального образования в России, в Тульской области завершился III Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» и стартовало ключевое событие Года педагога и наставника — Большая учительская неделя.

Торжественная церемония награждения состоялась в атриуме Тульского кремля. Обращаясь к участникам по видеосвязи, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила значимость конкурса и растущий авторитет среднего профессионального образования.

В мероприятии приняли участие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. Они посетили выставку достижений системы среднего профессионального образования региона. Сегодня она включает 42 колледжа. 22 из них участвуют в федеральной программе «Профессионалитет». В регионе уже создано 6 образовательных кластеров.

В рамках празднования Дня СПО в музее оружия состоялся XII Съезд Союза директоров средних специальных учебных заведений России. Он был посвящен 25-летию со дня основания организации. Участников Съезда приветствовал президент Союза директоров Средних специальных учебных заведений России Виктор Дёмин. Состоялось вручение ведомственных наград.

Ответственный секретарь Союза Глеб Сафонов передал заместителю председателя правительства Тульской области Ольге Гремяковой медаль «За вклад в развитие Союза директоров», присвоенную губернатору Алексею Дюмину.