В Туле на ул. Новомосковской рядом с Ледовым дворцом появится пешеходный переход

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Его обустроят до 27 октября.

2 октября на еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Жители Первого Юго-Восточного микрорайона Тулы попросили оборудовать пешеходный переход в районе дома № 10 по улице Новомосковской.

Глава администрации Илья Беспалов сообщил, что на этом участке имеются тротуары с двух сторон, искусственное освещение, организованные парковочные места. Рядом — Ледовый дворец, остановка общественного транспорта.

Для повышения безопасности дорожного движения до 27 октября запланировано обустроить нерегулируемый пешеходный переход, совмещенный с искусственной дорожной неровностью, установить дорожные знаки и нанести разметку.