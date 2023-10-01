Возраст – это просто цифра в паспорте: в Тульской области отметили День пожилого человека

Клуб любителей северной ходьбы «Улыбка». Фото Катерины Беловой.

Глядя на этих прекрасных женщин и мужчин, понимаешь, сколько в них молодости, обаяния, любви к жизни.

Тульские пенсионеры рассказали «Слободе», что же помогает им быть на позитиве, как увлечения помогают в жизни и что для них их возраст.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, прошли в ЦПКиО им. П.П. Белоусова в рамках проекта «Тульское долголетие». Этот праздник отмечается 1 октября.



Проект «Тульское долголетие» стартовал в 2021 году по поручению губернатора Алексея Дюмина. Благодаря проекту пожилые туляки осваивают интернет, посещают кружки и клубы по интересам, становятся волонтерами, активно занимаются спортом.



Зампред правительства Тульской области Дмитрий Марков отметил, что у людей старшего поколения есть все возможности для активного долголетия.

– По итогам прошлого года средняя продолжительность жизни в Тульской области увеличилась и составляет 72 года. Все актуальнее становятся вопросы повышения качества жизни для каждого пожилого человека. Поэтому общая задача органов социальной защиты и здравоохранения – обеспечить людям «серебряного» возраста достойную жизнь.

Мы спросили у туляков, а что же им помогает сохранять бодрость духа и оптимизм.

Увлечение 83-летней Валентины Николаевны Бученцевой из Новомосковска – заучивание и декламация стихов. На празднике в парке она читала Пушкина...

– У нас в библиотеке занятия «Ретро-академия» для пенсионеров. Нам читают лекции о религии, об искусстве, есть музыкальные занятия, где мы поем. А сегодня были стихи. Я довольно легко учу стихи, быстро запоминаю. Знаю наизусть несколько глав «Евгения Онегина», очень люблю стихи Сергея Есенина, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского... Поэзия, выступления наполняют мою жизнь особым смыслом. Я, мои подруги и друзья чувствуем себя нужными, а для людей нашего возраста это очень важно. Как говорится, молодость бывает у всех, а старость не у каждого. Вот мы свою старость как можем украшаем.

Валентина Николаевна занималась туризмом и у нее сохранился целый туристский круг старых верных друзей.

– Мы ходили в горы, сплавлялись по рекам, и общаемся до сих пор! Сохранили дружбу и даже семейственность. Мы хоронили своих родителей, выдавали замуж своих детей... Этот круг – поплавок в моей жизни.

73-летняя Ирина Борисовна Тимохина уже пять лет занимается скандинавской ходьбой в Тульском клубе любителей северной ходьбы «Улыбка».

– Мы с мужем вместе собирались заняться скандинавской ходьбой. Но у енго случился сердечный приступ и он умер. Я решила, что должна одна сделать то, что мы собирались сделать вместе. И мне это очень помогло справиться с горем. Я стала искать в интернете, где какие есть клубы. И узнала, что такой клуб есть в моем родном Заречье, а тренер живет в моем доме!

Мы уже в таком возрасте, когда нужно уметь помочь самим себе. Чтобы мы не были в зависимости ни от кого. Для этого нужно поддерживать здоровье. И тут спорт лучший помощник. Недаром говорят, что движение – жизнь! У нас в «Улыбке» девиз: «Жить без улыбки просто ошибка, только с улыбкой движение – жизнь!» У нас в клубе около ста человек. Очень хороший коллектив и замечательный тренер Леночка Чернова, мы занимаемся несколько раз в неделю. Наше любимое место – Комсомольский парк в Заречье. А еще мы ходим в походы, на концерты, у нас очень насыщенная жизнь.

Я себя чувствую пожилой. Считаю, что я прекрасно выгляжу, гораздо моложе своего возраста. Максимум на 60! Я все время с людьми, в моей жизни много доброго, внимательного, теплого общения. Все друг другу помогают – это так здорово!

Любови Викторовне Шестаковой из Алексина 66 лет. Для нее главное увлечение и вдохновение – песня!

– Уже пять лет я пою в ансамбле «Сударушка». Русская песня – это наши родные истоки. Я сама деревенская, родилась в селе Малёвка Богородицкого района. Я всегда пела, продолжаю петь и сейчас.

У нас в репертуаре много лирических песен, русских песен. И все это благодаря нашему художественному руководителю Владимиру Павловичу Бачурину, которому уже 87 лет!

Чтобы сохранять молодость, надо жить красиво, жить весело. Очень важно быть любимыми и любить самим. Причем наша любовь – не только семья. Это же еще и наша Родина! Как ее не любить? Как не петь о России? Об этих березках, этих тополях? Вот что продлевает жизнь – песня! А еще общение. У меня много друзей и подруг. Вот 30 сентября - праздник Веры, Надежды и Любови. До сих пор мы собираемся с девочками, которые носят это имя, и хорошо отмечаем. И да – все мы до сих пор девочки!

Мы очень ждем наших репетиций, совместных концертов, стараемся выступать везде, куда нас зовут – мы везде рады участвовать. А возраст нам нипочем, это просто цифра в паспорте! Главное, чтобы была живая душа! Чтобы ноги шли, руки делали, а голова соображала. И все будет хорошо.

Юрию Леонидовичу Казадаеву 65 лет, он живет в Тепло-Огаревском районе. На празднике получил благодарность губернатора за успешное участие во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью.

– Я с компьютерами на ты. Всю жизнь на них работаю, начинал еще с больших, размером со шкаф. Сейчас я системный администратор в Тепло-Огаревской ЦРБ, моя задача – чтобы в больнице все компьютеры работали. Компьютер – целая жизнь. Я читаю там книги, смотрю фильмы, оплачиваю квитанции ЖКХ, заказываю товары на маркетплейсах, общаюсь в соцсетях... По скайпу разговариваю с братом, он у меня живет в Сибири. Это всё очень удобно!

Мой возраст – цифра уже солидная, но я совсем его не ощущаю. Минус 15 лет смело! На работе круговерть, я все время в движении, да и врачи вокруг молодые и активные, так что подпитываюсь их энергией. А еще с товарищем катаемся на велосипедах. Это тоже держит в тонусе!