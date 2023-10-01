В Донском застрелили молодого мужчину

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Следствием установлено, что 30 сентября вблизи одного из домов в мкр. Руднев обнаружен мужчина с огнестрельными ранениями в области живота и грудной клетки без признаков жизни.

По предварительным данным, мужчины распивали спиртные напитки на улице Комсомольской. В ходе конфликта, возникшего, предположительно, на почве ревности, мужчина 1989 года рождения получил огнестрельное ранение. От полученных травм он скончался до прибытия кареты скорой помощи.

Следователем следственного отдела по г. Донской СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался местный житель 1978 года рождения. В настоящее время с ним проводится работа, направленная на выяснение причин совершения преступления.

Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Проведён осмотр места происшествия, изъяты объекты, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы.