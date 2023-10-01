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Тула присоединилась к Всероссийской акции «Вода России»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тула присоединилась к Всероссийской акции «Вода России»

50 волонтеров-участников расчищали прибрежную территорию реки Упы в районе Пролетарской набережной.

Акция прошла 30 сентября при поддержке металлургических предприятий города и администрации Пролетарского округа. 

В ходе экологического субботника было собрано и вывезено 120 кубометров мусора и сухостойной травы. Общая площадь уборки составила 2800 квадратных метров.

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Всероссийская акция «Вода России» проводится в стране с 2014 года под совместным патронатом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных ресурсов в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». 

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За время проведения проект стал по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в России: она объединила свыше 8 млн человек из 89 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали более 9 млн мешков мусора.

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Автор:
сегодня, в 17:00 +6
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