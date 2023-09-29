Туляку выплатят 36 тысяч рублей за перенесенный концерт Павла Воли

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Организатор объявил о переносе стендапа в день его проведения. Жителя Тулы новая дата не устроила.

Туляк купил два электронных билета на 12 тыс. рублей на stand-up Павла Воли, который должен был состояться 24 апреля в Рязани. Организатор — компания «К-Концерт» (юрлицо ООО «Джей энд Кей РУСС») — в день проведения концерта заявил о его переносе.

Однако новая дата стендапа мужчину не устроила, он решил вернуть деньги за билеты. В добровольном порядке организатор отказался это делать. Тогда туляк обратился в Роспотребнадзор.

— Поданное Управлением исковое заявление удовлетворено. В общей сложности по заочному решению суда ООО «Джей энд Кей РУСС» должно компенсировать потребителю сумму 36 000 рублей, в том числе компенсировать моральный вред в размере 12 000 рублей и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 12 000 рублей, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

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