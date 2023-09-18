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Туляку заплатили за нравственные страдания из-за отмены концерта Клавы Коки

Туляку заплатили за нравственные страдания из-за отмены концерта Клавы Коки

Мероприятие отменили и очень долго возвращали деньги за билеты.

21 февраля в Туле должен был состояться концерт популярной певицы Клавы Коки, но в последний момент мероприятие было отменено организатором — ИП Ролдугиным И. А, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Тульской области.

Одному из туляков, который приобрёл 2 билета за 3000 рублей, вернули деньги за билеты с задержкой, что причинило ему нравственные страдания.

Решением мирового судьи участка № 66 ИП заплатит туляку неустойку в размере 3000 рублей, плюс компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей. 

сегодня, в 12:06 +2
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