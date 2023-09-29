Главы делегаций оборонных ведомств стран СНГ заинтересовались в Туле пистолетом-пулеметом для летчиков

Сегодня, 29 сентября, главы делегаций оборонных ведомств стран СНГ посетили КБП имени академика А. Г. Шипунова. Участники заседания осмотрели производственную площадку тяжелой военной техники. Там они ознакомились с многоцелевым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ» на колесном шасси «Тайфун-К», БМП-2М с боевым отделением «Бережок» и ЗРПК «Панцирь-С1».
Также им представили комплекс средств автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений «Малахит» и образцы стрелково-гранатометного вооружения, уже подтвердившие свое высокое качество и эффективность в зоне проведения специальной военной операции. Пояснения по каждому образцу давали конструкторы оружия. Они подробно ответили на все вопросы глав зарубежных военных делегаций.
«В частности, гостей заинтересовал пистолет-пулемёт производства компании „Калашников“, созданный на основании решения Министра обороны РФ для комплектования носимого аварийного запаса (НАЗ) летчиков по опыту военной операции в Сирии. По этому образцу оружия пояснения коллегам давал генерал армии Сергей Шойгу. Он подробно рассказал об устройстве пистолета-пулемета, его высоких тактико-технических характеристиках», — сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Пистолет-пулемет для НАЗ отличается повышенной дальностью стрельбы, увеличенной до 40 патронов емкостью магазина, несколькими типами используемых боеприпасов, различными режимами стрельбы, включая бесшумный.
Главы делегаций государств — участников СНГ высоко оценили российскую продукцию военного назначения.