Главы делегаций оборонных ведомств стран СНГ заинтересовались в Туле пистолетом-пулеметом для летчиков

Это и другое оружие гостям продемонстрировали при посещении тульского КБП.

Сегодня, 29 сентября, главы делегаций оборонных ведомств стран СНГ посетили КБП имени академика А. Г. Шипунова. Участники заседания осмотрели производственную площадку тяжелой военной техники. Там они ознакомились с многоцелевым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ» на колесном шасси «Тайфун-К», БМП-2М с боевым отделением «Бережок» и ЗРПК «Панцирь-С1».

Также им представили комплекс средств автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений «Малахит» и образцы стрелково-гранатометного вооружения, уже подтвердившие свое высокое качество и эффективность в зоне проведения специальной военной операции. Пояснения по каждому образцу давали конструкторы оружия. Они подробно ответили на все вопросы глав зарубежных военных делегаций.

«В частности, гостей заинтересовал пистолет-пулемёт производства компании „Калашников“, созданный на основании решения Министра обороны РФ для комплектования носимого аварийного запаса (НАЗ) летчиков по опыту военной операции в Сирии. По этому образцу оружия пояснения коллегам давал генерал армии Сергей Шойгу. Он подробно рассказал об устройстве пистолета-пулемета, его высоких тактико-технических характеристиках», — сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Пистолет-пулемет для НАЗ отличается повышенной дальностью стрельбы, увеличенной до 40 патронов емкостью магазина, несколькими типами используемых боеприпасов, различными режимами стрельбы, включая бесшумный.

Главы делегаций государств — участников СНГ высоко оценили российскую продукцию военного назначения.