  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Главы делегаций оборонных ведомств стран СНГ заинтересовались в Туле пистолетом-пулеметом для летчиков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Главы делегаций оборонных ведомств стран СНГ заинтересовались в Туле пистолетом-пулеметом для летчиков

Главы делегаций оборонных ведомств стран СНГ заинтересовались в Туле пистолетом-пулеметом для летчиков

Это и другое оружие гостям продемонстрировали при посещении тульского КБП.

Сегодня, 29 сентября, главы делегаций оборонных ведомств стран СНГ посетили КБП имени академика А. Г. Шипунова. Участники заседания осмотрели производственную площадку тяжелой военной техники. Там они ознакомились с многоцелевым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ» на колесном шасси «Тайфун-К», БМП-2М с боевым отделением «Бережок» и ЗРПК «Панцирь-С1».

Также им представили комплекс средств автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений «Малахит» и образцы стрелково-гранатометного вооружения, уже подтвердившие свое высокое качество и эффективность в зоне проведения специальной военной операции. Пояснения по каждому образцу давали конструкторы оружия. Они подробно ответили на все вопросы глав зарубежных военных делегаций.

«В частности, гостей заинтересовал пистолет-пулемёт производства компании „Калашников“, созданный на основании решения Министра обороны РФ для комплектования носимого аварийного запаса (НАЗ) летчиков по опыту военной операции в Сирии. По этому образцу оружия пояснения коллегам давал генерал армии Сергей Шойгу. Он подробно рассказал об устройстве пистолета-пулемета, его высоких тактико-технических характеристиках», — сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Пистолет-пулемет для НАЗ отличается повышенной дальностью стрельбы, увеличенной до 40 патронов емкостью магазина, несколькими типами используемых боеприпасов, различными режимами стрельбы, включая бесшумный.

Главы делегаций государств — участников СНГ высоко оценили российскую продукцию военного назначения.

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 15:57 0
Другие статьи по темам
Событие
министерство обороныСВОсовещаниеминистр обороны
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляку выплатят 36 тысяч рублей за перенесенный концерт Павла Воли
Туляку выплатят 36 тысяч рублей за перенесенный концерт Павла Воли
В тульском областном кардиодиспансере пройдет день открытых дверей
В тульском областном кардиодиспансере пройдет день открытых дверей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.