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В Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности
Фото из архива Myslo

В Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности

В регионе объявлено метеопредупреждение.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 29 по 30 сентября местами на территории региона сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс).

Телефоны экстренных служб: 112, 101.

сегодня, в 12:58 0
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