В Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности

Фото из архива Myslo

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 29 по 30 сентября местами на территории региона сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс).

Телефоны экстренных служб: 112, 101.