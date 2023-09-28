В Туле немецкая овчарка покусала школьника

Фото мамы мальчика

В редакцию обратилась тулячка по имени Оксана. На ее сына напала собака. Ситуация произошла 27 сентября утром, когда 14-летний подросток шел в школу.

— Степан шел в школу вместе с другом, — рассказала женщина. — Навстречу шла женщина с немецкой овчаркой. Собака была на поводке, но без намордника. Когда сын поравнялся с ними, овчарка зарычала и бросилась на него, вырвав поводок из рук хозяйки. Пес набросился на Степана и в районе груди прокусил кожу, порвав куртку и рубашку. Все это произошло в районе улицы Макса Смирнова, 103-а.

По случайности недалеко от места происшествия находился старший брат пострадавшего, он привел Степана домой. От очевидцев ЧП брат Степана узнал, что собака этой женщины не первый раз нападает на прохожих.

— Хозяйка собаки даже не извинилась перед сыном! Просто забрала свою овчарку и пошла дальше, — возмутилась мама мальчика.

Оксана написала заявление в полицию, ее сыну сделали судмедэкспертизу.

— Обидно то, что кроме небольшого штрафа этой женщине ничего не грозит. Ее собака будет и дальше бросаться на людей! В полиции сказали, что еще можно потребовать деньги с хозяйки овчарки за порванную одежду.

Юрист Myslo Денис Яремченко рассказал, что в России действует Федеральный закон об ответственном обращении с животными.

«Домашние животные — это собственность владельцев. Хозяин собаки должен ее содержать, смотреть за ней, ухаживать и соблюдать права других людей. Одна из обязанностей владельца собаки — обеспечить безопасность окружающих.

Если вы пострадали от укуса собаки, ее владельца можно привлечь к ответственности. Так, согласно ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан, либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа: