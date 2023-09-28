  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле немецкая овчарка покусала школьника - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле немецкая овчарка покусала школьника
Фото мамы мальчика

В Туле немецкая овчарка покусала школьника

Собака порвала одежду мальчика и прокусила кожу в районе рёбер.

В редакцию обратилась тулячка по имени Оксана. На ее сына напала собака. Ситуация произошла 27 сентября утром, когда 14-летний подросток шел в школу.

— Степан шел в школу вместе с другом, — рассказала женщина. — Навстречу шла женщина с немецкой овчаркой. Собака была на поводке, но без намордника. Когда сын поравнялся с ними, овчарка зарычала и бросилась на него, вырвав поводок из рук хозяйки. Пес набросился на Степана и в районе груди прокусил кожу, порвав куртку и рубашку. Все это произошло в районе улицы Макса Смирнова, 103-а.

photo_2023-09-28_10-28-23 (2).jpg

По случайности недалеко от места происшествия находился старший брат пострадавшего, он привел Степана домой. От очевидцев ЧП брат Степана узнал, что собака этой женщины не первый раз нападает на прохожих. 

— Хозяйка собаки даже не извинилась перед сыном! Просто забрала свою овчарку и пошла дальше, — возмутилась мама мальчика. 

Оксана написала заявление в полицию, ее сыну сделали судмедэкспертизу.

— Обидно то, что кроме небольшого штрафа этой женщине ничего не грозит. Ее собака будет и дальше бросаться на людей! В полиции сказали, что еще можно потребовать деньги с хозяйки овчарки за порванную одежду. 

рппп.jpg

Юрист Myslo Денис Яремченко рассказал, что в России действует Федеральный закон об ответственном обращении с животными.

«Домашние животные — это собственность владельцев. Хозяин собаки должен ее содержать, смотреть за ней, ухаживать и соблюдать права других людей. Одна из обязанностей владельца собаки — обеспечить безопасность окружающих.

Если вы пострадали от укуса собаки, ее владельца можно привлечь к ответственности. Так, согласно ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан, либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа:

  • на граждан — от 10 до 30 тысяч рублей;
  • на должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей;
  • на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей».
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 13:05 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
собака укусила ребёнканападение собаки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Оружейном переулке Тулы и на ул. Демидовской ограничат движение транспорта
В Оружейном переулке Тулы и на ул. Демидовской ограничат движение транспорта
В Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности
В Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.