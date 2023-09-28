В Туле наградили победителей регионального этапа премии «Студент года»

С приветственным словом к победителям регионального этапа Российской национальной премии «Студент года» обратился заместитель министра молодежной политики Тульской области Илья Тихомиров.
Илья Тихомиров
— Вы — лицо нашего региона. Вы будете представлять нашу область на федеральном этапе премии «Студент года». Наверняка многие из вас в следующем году планируют ехать на Всемирный фестиваль молодежи. Наш регион и страна в целом дают молодежи много возможностей для развития, самореализации, профессионального и личностного роста. От вас зависит будущее не только Тульской области, но и всей России!
Победители отправятся в поездки по стране в рамках программы «Больше чем путешествие» и будут рекомендованы на всероссийский этап премии. Вместе с ребятами со всей России они пройдут испытания заочного и очного этапов, чтобы побороться за победу в финале.
Победителями стали:
- Интеллект года: Таисия Ильина.
- Общественник года/ВО: Александр Занегин.
- Общественник года/СПО: Полина Кишканова.
- Педагог года: Александра Гавриленко.
- Председатель совета обучающихся года: Владимир Шмидт и Юрий Николаев.
- Профессионал года: Насредин Яметов.
- Спортсмен года/ВО: Анна Сафронова.
- Спортсмен года/СПО: Дмитрий Козлов.
- Староста года: Максим Микляев.
- Творческая личность года/ВО: Ксения Абдуллаханова.
- Творческая личность/СПО: Дарья Коваль.
- Студенческое научное общество года: Даниил Яковский и Дарья Извольская.
- ГРАН-ПРИ СПО — Полина Кишканова.
- ГРАН-ПРИ ВО — Александр Занегин.
На церемонии с концертной программой выступали участники «Тульской студенческой весны».