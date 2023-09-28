В Туле наградили победителей регионального этапа премии «Студент года»

— Вы — лицо нашего региона. Вы будете представлять нашу область на федеральном этапе премии «Студент года». Наверняка многие из вас в следующем году планируют ехать на Всемирный фестиваль молодежи. Наш регион и страна в целом дают молодежи много возможностей для развития, самореализации, профессионального и личностного роста. От вас зависит будущее не только Тульской области, но и всей России!