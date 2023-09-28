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В Туле наградили победителей регионального этапа премии «Студент года»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле наградили победителей регионального этапа премии «Студент года»

Участники демонстрировали свои навыки в самопрезентации, дебатах и защите проектов.

С приветственным словом к победителям регионального этапа Российской национальной премии «Студент года» обратился заместитель министра молодежной политики Тульской области Илья Тихомиров. 

Илья Тихомиров

— Вы — лицо нашего региона. Вы будете представлять нашу область на федеральном этапе премии «Студент года». Наверняка многие из вас в следующем году планируют ехать на Всемирный фестиваль молодежи. Наш регион и страна в целом дают молодежи много возможностей для развития, самореализации, профессионального и личностного роста. От вас зависит будущее не только Тульской области, но и всей России!

Победители отправятся в поездки по стране в рамках программы «Больше чем путешествие» и будут рекомендованы на всероссийский этап премии. Вместе с ребятами со всей России они пройдут испытания заочного и очного этапов, чтобы побороться за победу в финале.

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Победителями стали:

  • Интеллект года: Таисия Ильина.
  • Общественник года/ВО: Александр Занегин.
  • Общественник года/СПОПолина Кишканова.
  • Педагог года: Александра Гавриленко.
  • Председатель совета обучающихся года: Владимир Шмидт и Юрий Николаев.
  • Профессионал года: Насредин Яметов.
  • Спортсмен года/ВО: Анна Сафронова.
  • Спортсмен года/СПО: Дмитрий Козлов.
  • Староста года: Максим Микляев.
  • Творческая личность года/ВО: Ксения Абдуллаханова.
  • Творческая личность/СПО: Дарья Коваль.
  • Студенческое научное общество года: Даниил Яковский и Дарья Извольская.
  • ГРАН-ПРИ СПО — Полина Кишканова.
  • ГРАН-ПРИ ВО — Александр Занегин.

На церемонии с концертной программой выступали участники «Тульской студенческой весны».

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Автор:
сегодня, в 12:33 0
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