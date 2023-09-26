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Туляки принесли на переработку три тонны текстильных отходов
Фото из архива Myslo

Туляки принесли на переработку три тонны текстильных отходов

Минприроды подвело итоги работы проекта «Текстиль.Перезагрузка.71» за три месяца.

За три месяца реализации социально-экологического проекта «Текстиль.Перезагрузка.71» отправлено на переработку 3 тонны текстильных отходов. Об этом сообщает минприроды Тульской области.

Напомним, в Туле контейнеры бесплатного приема текстильных изделий установлены в следующих ТЦ и по таким адресам:

  • ТЦ «Гостиный двор»,
  • ТЦ «РИО»,
  • ТЦ «Сарафан»,
  • ул. Демонстрации, д. 136,
  • Хлебная пл., д. 7,
  • пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 72.

На переработку можно сдать одежду, в том числе верхнюю (без утеплителя), постельное белье, полотенца, вязаные перчатки, варежки, шарфы, шапки и т. п. с любым вложением натуральных волокон (хлопок, шерсть и т. д.).

Условие — одежда должна быть чистой. Изделия из 100% синтетики не принимаются. 

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