Туляки принесли на переработку три тонны текстильных отходов

Фото из архива Myslo

Минприроды подвело итоги работы проекта «Текстиль.Перезагрузка.71» за три месяца.

За три месяца реализации социально-экологического проекта «Текстиль.Перезагрузка.71» отправлено на переработку 3 тонны текстильных отходов. Об этом сообщает минприроды Тульской области.

Напомним, в Туле контейнеры бесплатного приема текстильных изделий установлены в следующих ТЦ и по таким адресам:

ТЦ «Гостиный двор»,

ТЦ «РИО»,

ТЦ «Сарафан»,

ул. Демонстрации, д. 136,

Хлебная пл., д. 7,

пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 72.

На переработку можно сдать одежду, в том числе верхнюю (без утеплителя), постельное белье, полотенца, вязаные перчатки, варежки, шарфы, шапки и т. п. с любым вложением натуральных волокон (хлопок, шерсть и т. д.).

Условие — одежда должна быть чистой. Изделия из 100% синтетики не принимаются.