Осенью в Туле высадят более 800 деревьев

Фото из архива Myslo.

Они появятся на пр. Ленина, ул. Демонстрации, Кауля, Ф. Энгельса, М. Горького, Агеева, Первомайской и др.

В Туле выполняют уходные работы за зелеными насаждениями. 26 сентября такие работы вели на Славянском бульваре. Рабочие подрядной организации убирали отцветшие однолетние растения на цветниках, выполняли обрезку многолетних растений.

Продолжатся работы по осеннему озеленению областной столицы.

— После уборки отцветших растений приступим к подготовке почвы к посадке луковичных — это тюльпаны. При необходимости перед высадкой луковичных на клумбах будет произведена замена грунта. Посадку луковичных начнем с середины октября согласно графику и погодным условиям. Обычно высадка луковиц в грунт проводится за 4-6 недель до первых заморозков, чтобы луковица успела укорениться, но не успела прорасти, — рассказала референт управления по благоустройству Анастасия Емельянова.

Как сообщает городская администрация, на 70 объектах высадят около 200 000 луковиц тюльпанов. Кроме того, в октябре-ноябре планируют посадить 877 деревьев на пр. Ленина, ул. Демонстрации, Кауля, Ф. Энгельса, М. Горького, Агеева, Первомайской и др.

В весенний период в Туле было высажено 244 200 штук однолетних и 1900 штук многолетних цветов на 84 объектах, а также 913 деревьев и 3050 кустарников.