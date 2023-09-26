В тульской «Октаве» расскажут о создании современных интерьеров в русском колорите

Фото пресс-службы кластера «Октава»

С 30 сентября в кластере «Октава» стартует выставка декоративного искусства «Придумано и сделано в России». Параллельно с ней пройдут лекции от предметных дизайнеров, занимающихся созданием совершенно новых предметов интерьера.

До конца октября на лекциях можно узнать об актуальных тенденциях современного искусства в интерьерной среде, а также о том, где предметные дизайнеры ищут вдохновение.

Программа мероприятий:

30 сентября, 16:00

Лекция Веры Савельевой «Современное искусство в интерьерной среде». Вера Савельева – советник по комплектованию фонда Всероссийского музея декоративного искусства | 12+

5 октября, 19:00

Лекция Юлии Корицы «В Тулу со своим самоваром или непредсказуемый путь дизайнера»| 12+

13 октября, 19:00

Лекция Маргариты Юдиной-Надеждиной «Быть дизайнером полезно. Путь дизайнера в музее». Маргарита Юдина-Надеждина - дизайнер, куратор выставочных проектов Центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства | 12+

Помимо лекций, можно записаться на индивидуальные или групповые мастер-классы: «Лоскутный ковёр: Дизайн. Интерьер», «Некукольный дом: Создание румбокса», «Искусство для дома: Интерьерная живопись», «Озеленение интерьера: Флорариум своими руками» и «Уют и тепло для дома: Лепка свечи».

Подробности – на сайте кластера.