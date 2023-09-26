В Тульской области стартовало голосование за проекты программы «Народный бюджет»

Каждый может сам выбрать, какой двор благоустроить, где отремонтировать дорогу.

26 сентября в Тульской области стартовало голосование за инициативные проекты, поданные на участие в программе «Народный бюджет — 2024». Оно продлится до 25 октября — каждый может сам выбрать, какой двор благоустроить, где отремонтировать дорогу, а где установить детскую площадку.

Необходимо зайти на сайт «Открытый регион 71» через портал «Госуслуги», открыть раздел «Народный бюджет», выбрать один из более 800 проектов и поддержать его.

7 ноября конкурсная комиссия завершит рассмотрение

и оценку проектов, после чего будут объявлены победители. Количество голосов в поддержку проектов — один из решающих критериев.

Параллельно до 30 ноября продолжится прием заявок на 2025 год.