В Киреевском районе перевернулась «семёрка»: пострадали двое детей

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Они находятся под наблюдением врачей, их жизням ничто не угрожает.

Днём 25 сентября в Киреевском районе водитель «ВАЗ 2107» не справился с управлением на мокрой дороге – легковушку занесло, она съехала в кювет и перевернулась. Очевидцы помогли поставить машину на колёса и вызвали медиков.

Через шесть минут после звонка на место прибыли сотрудники регионального Центра медицины катастроф – фельдшеры Сергей Рябиничев и Вадим Ярцев, а также водитель Алексей Соломатин. В аварии пострадали двое детей – 14 и 4 лет. Они получили травмы головы. Детям оказали помощь и доставили в больницу, их жизням ничто не угрожает.

В Тульской области круглосуточно дежурят порядка 15 бригад экстренного реагирования. Они предназначены для оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавших при ликвидации последствий ЧС и других нештатных ситуаций.