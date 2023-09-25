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Из-за недобросовестного подрядчика Тульский перинатальный центр не получил материалы для детской реанимации
Фото из архива Myslo

Из-за недобросовестного подрядчика Тульский перинатальный центр не получил материалы для детской реанимации

Екатеринбургская компания оставила социально значимое медицинское учреждение Тулы без необходимых товаров.

Тульское УФАС России включило информацию об ООО «ИННО-МЕД» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом пишет пресс-служба ведомства. Решение принято антимонопольным органом по итогам рассмотрения обращения Тульского областного перинатального центра.

Сообщается, что ООО «ИННО-МЕД» не исполнило условия контракта на сумму 781 500 рублей.

— Выиграв аукцион по поставке расходных материалов для детской реанимации, компания фактически отказалась исполнять обязательства. На отправленные заказчиком заявки поставщик отвечал гарантийными письмами, но поставку товара не осуществлял. Заказчик принял решение об одностороннем расторжении контракта, так как срыв поставки требуемых расходных материалов влечет за собой нарушение лечебного процесса пациентов, — сообщили в УФАС России по Тульской области.

сегодня, в 12:38 +1
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