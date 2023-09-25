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Нижнюю часть Рогожинского парка благоустроят за 20 млн рублей
Фото: «Тульские парки».

Нижнюю часть Рогожинского парка благоустроят за 20 млн рублей

Речь идет про овраг, который находится за Ледовым дворцом.

Работа подрядчиков началась в сентябре. Основные и самые важные мероприятия еще впереди, в планах — создание центральной дороги, которая позволит соединить две части парка, организация на ней системы освещения и обустройство переходного моста.

Кроме того, будут проведены работы по подготовке пешеходной сети и системы освещения от частного сектора до центральной (новой) дороги, сообщает пресс-служба «Тульских парков».

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Вскоре здесь обустроят зоны отдыха, детские и спортивные площадки, системы навигации и информации, а также установят малые архитектурные формы.

Стоимость работ, которые будут реализованы в 2023 году, — около 20 миллионов рублей.

Автор:
сегодня, в 12:55 0
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