Нижнюю часть Рогожинского парка благоустроят за 20 млн рублей

Фото: «Тульские парки».

Речь идет про овраг, который находится за Ледовым дворцом.

Работа подрядчиков началась в сентябре. Основные и самые важные мероприятия еще впереди, в планах — создание центральной дороги, которая позволит соединить две части парка, организация на ней системы освещения и обустройство переходного моста.

Кроме того, будут проведены работы по подготовке пешеходной сети и системы освещения от частного сектора до центральной (новой) дороги, сообщает пресс-служба «Тульских парков».

Вскоре здесь обустроят зоны отдыха, детские и спортивные площадки, системы навигации и информации, а также установят малые архитектурные формы.

Стоимость работ, которые будут реализованы в 2023 году, — около 20 миллионов рублей.