Гендиректора тульской компании «Простор» подозревают в уклонении от уплаты свыше 60 млн рублей

По версии следствия мужчина включал в декларации ложные сведения с 2018 по 2020 год.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов одной из местных организаций.

Так, согласно собственным источникам Myslo, речь идёт об организации ООО «Простор».

Следствие полагает, что в период с 2018 по 2020 год гендиректор коммерческой организации, занимающейся грузоперевозками, сговорившись с сообщниками, включил в налоговые декларации ложные сведения об уплате НДС. Таким образом, он не уплатил свыше 60 млн рублей.

— Поводами для возбуждения уголовного дела явились заявление УФНС России по Тульской области и материалы оперативно-розыскных мероприятий, предоставленные УЭБиПК УМВД России по Тульской области. Судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество организации на сумму причиненного ущерба, — прокомментировали в СУ СКР по Тульской области.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следственный комитет также опубликовал кадры задержания: