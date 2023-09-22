В Туле почистили фонтаны

Проверкой технического состояния и вопросами содержания тульских фонтанов занимаются специалисты управления по благоустройству администрации Тулы.
Ежемесячно фонтаны очищают от мусора, моют и проверяют насосное оборудование. Сезонные работы по содержанию выполняют в соответствии с графиком, а также по заявкам ответственных сотрудников, которые мониторят состояние комплексов.
Администрация Тулы напомнила, что в областной столице работают шесть фонтанов:
- у монумента «Тулякам — Героям Советского Союза»,
- в сквере им. Л. Толстого,
- в сквере у Тульского академического театра драмы,
- на Крестовоздвиженской площади,
- в Октябрьском сквере,
- у мемориала «Защитникам неба Отечества».