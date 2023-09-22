В Туле почистили фонтаны

Фото пресс-службы администрации Тулы

Они работают в штатном режиме.

Проверкой технического состояния и вопросами содержания тульских фонтанов занимаются специалисты управления по благоустройству администрации Тулы.

Ежемесячно фонтаны очищают от мусора, моют и проверяют насосное оборудование. Сезонные работы по содержанию выполняют в соответствии с графиком, а также по заявкам ответственных сотрудников, которые мониторят состояние комплексов.

Администрация Тулы напомнила, что в областной столице работают шесть фонтанов: