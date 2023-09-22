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В Туле почистили фонтаны
Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле почистили фонтаны

Они работают в штатном режиме.

Проверкой технического состояния и вопросами содержания тульских фонтанов занимаются специалисты управления по благоустройству администрации Тулы.

Ежемесячно фонтаны очищают от мусора, моют и проверяют насосное оборудование. Сезонные работы по содержанию выполняют в соответствии с графиком, а также по заявкам ответственных сотрудников, которые мониторят состояние комплексов.

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Администрация Тулы напомнила, что в областной столице работают шесть фонтанов:

  • у монумента «Тулякам — Героям Советского Союза»,
  • в сквере им. Л. Толстого,
  • в сквере у Тульского академического театра драмы,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • в Октябрьском сквере,
  • у мемориала «Защитникам неба Отечества».
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