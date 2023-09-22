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В Тульской области планируют строительство нового технопарка
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области планируют строительство нового технопарка

Его создание поможет сфокусироваться на инвесторах, уже работающих в особой экономической зоне.

В особой экономической зоне планируется новый технопарк на 10-15 резидентов. Об этом сообщил первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев 22 сентября на совещании в облправительстве.

— Было принято решение сфокусироваться на тех проектах и инвесторах, которые работают в особой экономической зоне. Подготовлены предложения по созданию там технопарка, который позволит вместить порядка 10-15 резидентов и будет более эффективен с точки зрения капитальных расходов, — рассказал Вячеслав Федорищев.

При этом замгубернатора отметил, что переносы строительства объектов в особой экономической зоне недопустимы. Он поручил минстрою в течение месяца проанализировать работу корпорации развития и представить доклад, какие подходы необходимо изменить, чтобы повысить эффективность капитальных вложений.

Отметим, что правительство готовит изменения в программу развития Тульской области на 2024–2026 гг. В частности, поправки будут касаться перераспределения инвестиционных льгот.

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Автор:
сегодня, в 15:14 0
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