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Правительство Тульской области перераспределит инвестиционные льготы между предприятиями
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Правительство Тульской области перераспределит инвестиционные льготы между предприятиями

Изменения обсудили на сегодняшнем заседании правительства.

В программу развития Тульской области на 2024–2026 гг. внесут изменения. Об этом 22 сентября на совещании в облправительстве сообщил первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.

Согласно его докладу динамика доходов в областной бюджет растёт каждый год. Так, с 2016 года консолидированный и областные бюджеты по налоговым и неналоговым доходам выросли почти на 80%. Инвестиции в основной капитал увеличились в два раза. В связи с этим были рассмотрены некоторые изменения в части перераспределения льгот.

— В первую очередь были проанализированы инвестиционные льготы, которые предоставляются в регионе крупным, средним и малым предприятиям. По итогам министерство финансов, министерство экономики во взаимодействии со Счётной палатой и Управлением федеральной налоговой службы сделали доклад на имя губернатора. Там предлагается перераспределить инвестиционные льготы: фактически их оптимизировать для некоторых направлений крупного бизнеса, которые являются наиболее успешными и проходят период с минимальными потерями, — отметил Вячеслав Федорищев.

Председатель правительства поручил разработать и представить новые предложения по поддержке малого и среднего бизнеса. Соответствующими законопроектами займётся министерство экономического развития.

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Автор:
сегодня, в 13:41 −1
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Правительство Тульской области

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