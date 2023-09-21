Готова ли Тула встретить новый штамм коронавируса?

Фото из архива Myslo

В области случаев с новым опасным штаммом пока не зарегистрировано.

Ещё в конце июля Роспотребнадзор прогнозировал новую волну заболеваемости коронавирусом. Несмотря на то, что ВОЗ объявил конец пандемии в мае этого года, многие боятся возвращения ковидных времён. А накануне стало известно о появлении нового штамма «пирола». Стоит ли тулякам беспокоиться? Где в области ввели масочный режим? Все ответы — в нашем материале.

Что за «пирола» и с чем ее едят?

В середине сентября ВОЗ заявила о появлении более агрессивного штамма коронавируса «пирола», обладающего устойчивостью к существующему иммунитету. Этот подвид ковида содержит более 30 мутаций. Роспотребнадзор подтвердил: он заразнее «омикрона». В России тесты на выявление нового штамма уже есть, как и необходимые лекарства. По информации Myslo, зарегистрированных случаев «пиролы» в регионе нет. Ну или пока нет.

Вакцинация — фото из архива Myslo.

А что с масками?

По состоянию на 21 сентября в 14 регионах России для медперсонала введён масочный режим. Среди них и Тульская область. За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом по стране выросла на 48%. Введение масочного режима связано с подъёмом заболеваемости ОРВИ. Действовать он будет до стабилизации ситуации.

Масочный режим в ЦПКиО им. П. П. Белоусова — фото из архива Myslo.

Как рассказали в региональном минздраве, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога среди всех возрастных групп жителей. По данным Роспотребнадзора, в Тульской области с 9 по 15 сентября выявлено 14 случаев коронавируса. На прошлой неделе было 16.

Масочный режим в ЦПКиО им. П. П. Белоусова — фото из архивов Myslo.

Нужна ли прививка? Если да, отчего?

Сейчас лучшее время, чтобы вакцинироваться от гриппа, поскольку эпидситуация стабильная.

Прививочная кампания — фото из архива Myslo.

Важно своевременно пройти вакцинацию людям старше 60 лет, имеющим хронические заболевания, и тем, у кого в семье дети и пожилые. Необходимо вакцинироваться работникам медицины, транспорта, коммунальной сферы и образования.

— Прививку от гриппа может сделать каждый желающий в поликлинике по месту жительства. Записаться на нее можно в регистратуре, на портале Госуслуг и сайте «Доктор71», — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Привиться без записи туляки могут в пунктах вакцинации в ТЦ «Гостиный двор» (ежедневно с 14.00 до 19.00), МФЦ «Мои документы» на ул. Демонстрации, 26-б (ежедневно с 11.00 до 19.00), в передвижном пункте рядом с ТРЦ «МАКСИ» (по выходным дням с 10.00 до 16.00). Перед вакцинацией пациента осмотрит врач или фельдшер.

Что касается вакцинации от коронавируса, она проводится по эпидемическим показаниям и при наличии постановления главного санитарного врача региона. Сейчас ситуация с коронавирусом в области контролируемая, вакцинация от него не проводится.

Нас ждёт возвращение ковидариев?

Паниковать не стоит. По информации минздрава, больных ковидом в большинстве случаев будут лечить амбулаторно. При росте заболеваемости будет развёрнут дополнительный коечный фонд в медучреждениях региона.