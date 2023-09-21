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В первом этапе конкурса «Народный участковый» победила старший лейтенант Екатерина Фроликова из Богородицка
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

В первом этапе конкурса «Народный участковый» победила старший лейтенант Екатерина Фроликова из Богородицка

Она служит в органах внутренних дел 8 лет.

Завершен первый этап конкурса МВД России «Народный участковый-2023». Напомним, конкурс проходит в три этапа. Первый и второй этап проводятся на региональном уровне.

На сайте Управления МВД России по Тульской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции. На первом этапе жители выбрали лучших сотрудников в каждом из районов региона, а также в Туле. Больше всех голосов набрала представитель межмуниципального отдела МВД России «Богородицкий» старший лейтенант полиции Екатерина Фроликова. Она служит в органах внутренних дел уже 8 лет, имеет высшее юридическое образование.

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Во втором туре соперничать с Екатериной будут участковые из других территориальных подразделений органов внутренних дел на районном уровне.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по результатам второго тура, который состоится в октябре, граждане выберут лучшего участкового. Он представит Тульскую область на Всероссийском этапе конкурса. 

сегодня, в 17:18 +2
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