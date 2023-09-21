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Росстат назвал регионы, где за неделю больше всего выросли цены на бензин
Фото Алексея Пирязева

Росстат назвал регионы, где за неделю больше всего выросли цены на бензин

И какая ситуация в Тульской области?

С 12 по 18 сентября рост цен на бензин был зафиксирован в 79 субъектах РФ. Больше всего он подорожал в Чеченской Республике — на 5,5% и Республике Тыва — на 3,2%. Об этом сообщает Росстат. При этом только в Республике Калмыкия цены снизились на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,5% и 0,2% соответственно.

В Тульской области за неделю тоже изменилась стоимость топлива. На 4 сентября средняя цена на бензин составляла 55,92 руб. за литр, на 11-е число — 56,67 руб., а по состоянию на 18-е — 57,28 руб.

Ситуация в ЦФО выглядит так:

Снимок экрана 2023-09-21 164243.png

 

Друзья, расскажите, где в Туле и области самый дорогой бензин. На каких заправках? Сколько стоит? Есть ли он вообще?

Фотограф:
сегодня, в 16:46 −1
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