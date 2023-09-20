В Туле прошел 16-й молодежный форум «Под крылом профсоюзов»

Подобное мероприятие последний раз проводилось в ТФП в 2019 году. Перерыв был вызван ковидными ограничениями. В этот раз на форум приехало более 60 участников практически из всех членских организаций Федерации. Средний возраст участников — 25-35 лет. Представлены были самые разные отрасли: оборонка, химическая и газовая промышленность, медицина, образование, культура, наука.

Профсоюзы уделяют немало внимания воспитанию в своих рядах молодежи, и возобновление форума, который отныне планируется проводить в прежнем формате — раз в год, считается важным событием в профсоюзной жизни. Эту аксиому буквально в первые минуты после открытия форума в своем приветственном слове подтвердил председатель ТФП Сергей Судницын:

— Молодежь — это не только наше будущее, молодежь — это наше настоящее. И наше будущее будет таким же, каким будет сегодня настоящее.

В течение трех дней по плотному графику молодежь проходила обучающие программы, соревновалась в интеллектуальном квесте, общалась со старшими товарищами, снимала видеоролики, показывала свои творческие таланты, слушала лекции почетных гостей. Изюминкой форума был спорт — обязательная утренняя гимнастика и спортивные состязания. Извечная аксиома «В здоровом теле здоровый дух» стала одним из лозунгов форума.

Но конечно, наиболее важной составляющей обширной программы стало обучение молодежи, старт чему был дан во время «Разговора без галстуков». Председатели обкомов в свободной форме рассказывали об особенностях работы профсоюзов, о формировании социального партнерства, отвечали на массу вопросов, касающихся не только работы профсоюзов, но и личных тем, например рассказывали о своих хобби.

В плане обучения наиболее насыщенным был второй день, который прошел под девизом: «Профсоюзный активист! Знай, умей, учись, борись!»

Программа включала интеллектуальные викторины, посвященные охране труда, лекции с психологом по организации работы профсоюзного лидера, лекции по развитию креативного мышления, без которого не может состояться настоящий профсоюзный лидер. Интересными и содержательными были выступления депутатов Тульской областной Думы, которые делились опытом по организации общественной работы.

Важно, что молодежь во всех мероприятиях работала в командах. Командная работа и при этом выявление настоящих лидеров, которым команда доверяет, — и есть главный метод профсоюза. Об этом говорил и Сергей Судницын:

— Несмотря на массу коммуникационных технологий, живое межличностное общение остается очень важным. Особенно если ты хочешь быть лидером и вести за собой людей: умение лично коммуницировать в различных ситуациях — это очень, очень важно! Нужно уметь выстраивать отношения, вести переговоры, выходить из сложных ситуаций, понимать, что «один в поле не воин», как говорят, а также осознавать, что многие вопросы можно и нужно решать только в команде. Мы именно на это ставили акценты.

Я считаю, что мы добились цели, потому что все поняли, что именно командный дух, командная сплоченность очень важны.

Собственно говоря, за это всегда и ратовали профсоюзы. А как профсоюзный лидер на территории субъекта я всегда говорил, что профсоюз — это прежде всего большая семья, где все друг другу помогают, оказывают поддержку. Если возникают какие-то сложности, всегда можно обратиться к товарищам и на предприятие, и в Федерацию. Любому помогут (морально и вполне возможно, что материально) — никто не будет забыт и брошен.

Опыт, который ребята получили на форуме, неизбежно распространится на их коллективы, ведь молодежь уже активно делится впечатлениями со своими коллегами и в соцсетях. А впечатлений оказалась масса. Об этом свидетельствует и тот факт, что на форуме не было никого индифферентного, каждый участник проявлял увлеченность и активность. Много вопросов было о том, как включиться в волонтёрское движение. Интересовались, каким образом получить гранты, в том числе президентский. То есть молодые люди интересовались тем, как быть полезными обществу и каким образом можно себя позиционировать, показать, что «мы есть, мы готовы работать, сотрудничать и расти» — в общественной деятельности, в политической перспективе, сфере экономики, бизнеса.

Один из девизов форума — «Проигравших нет». Тем не менее эффект соперничества был привнесен, участники были разделены на три команды — Синие, Белые, Красные, ведь соревнование обязательно добавляет любому мероприятию огонька и задора. По итогам форума наибольшее количество баллов получила команда Красных.

На форуме были также оценены презентации отраслевых молодежных советов по теме «Работа молодежного совета — достижения и перспективы». Кубок победителя достался Молодежному совету обкома химических отраслей промышленности.

В следующем году Тульская Федерация профсоюзов также планирует проведение молодежного форума.

Вероятно, его удастся сделать ещё более обширным: будут учтены пожелания ребят, включены номинации, в которых они хотели бы поучаствовать и, соответственно, будет приглашено больше коучеров для обучения участников по тем направлениям, в которых они хотели бы себя проявить.