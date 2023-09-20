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Девушка выпала из окна высотки на ул. Пузакова и разбилась: суд оставил обвиняемого в убийстве под стражей

Девушка выпала из окна высотки на ул. Пузакова и разбилась: суд оставил обвиняемого в убийстве под стражей

Сегодня, 20 сентября, Зареченский районный суд Тулы продлил меру пресечения 22-летнему туляку.

Судья рассмотрел ходатайство заместителя руководителя Зареченского следственного отдела тульского СУ СКР о продлении срока содержания под стражей в отношении В., обвиняемого в совершении убийства.

По данным следствия, 22-летний мужчина обвиняется в том, что 25 июля 2023 года он, находясь на кухне одной из квартир на ул. Пузакова в Туле, в ходе ссоры ударил 18-летнюю знакомую по лицу. Впоследствии в результате преступных действий девушка выпала из окна с высоты 15 этажа.

Срок содержания под стражей обвиняемому продлили до 19 октября 2023 года. Следствие продолжается.

Напомним, трагедия произошла в доме № 23 по ул. Пузакова. Поздно ночью 25 июля под балконами был найден труп 18-летней Полины Т. По версии следствия, к случившемуся причастен ее 22-летний парень.

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Известно, что Полина приехала в Тулу из Рязани и училась здесь в одном из техникумов. 

По нашей информации, в момент происшествия в квартире находилась еще одна девушка. Троица выпивала — на допросе парень признался, что у них была бутылка шампанского. Первоначально подозреваемый утверждал, что сидел со второй девушкой в комнате, а Полина Т. якобы была одна на кухне. Потом раздался громкий стук, они забежали на кухню, увидели раскрытое настежь окно и пустой подоконник. Выглянув на улицу, увидели внизу тело подруги.

Подробности истории:

«Нехорошая квартира»: подробности трагедии с выпавшей из окна девушкой на ул. Пузакова
 

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Во время осмотра места происшествия на раме кухонного окна обнаружили отпечатки женских пальцев. Они расположены таким образом, что оставить их можно, только сев на подоконник спиной к улице и расставив руки в стороны, чтобы удержаться от падения. Впрочем, такие же следы останутся, если выталкивать человека спиной из окна, а он будет сопротивляться.

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