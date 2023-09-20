Девушка выпала из окна высотки на ул. Пузакова и разбилась: суд оставил обвиняемого в убийстве под стражей

Судья рассмотрел ходатайство заместителя руководителя Зареченского следственного отдела тульского СУ СКР о продлении срока содержания под стражей в отношении В., обвиняемого в совершении убийства.

По данным следствия, 22-летний мужчина обвиняется в том, что 25 июля 2023 года он, находясь на кухне одной из квартир на ул. Пузакова в Туле, в ходе ссоры ударил 18-летнюю знакомую по лицу. Впоследствии в результате преступных действий девушка выпала из окна с высоты 15 этажа.

Срок содержания под стражей обвиняемому продлили до 19 октября 2023 года. Следствие продолжается.

Напомним, трагедия произошла в доме № 23 по ул. Пузакова. Поздно ночью 25 июля под балконами был найден труп 18-летней Полины Т. По версии следствия, к случившемуся причастен ее 22-летний парень.

Известно, что Полина приехала в Тулу из Рязани и училась здесь в одном из техникумов.

По нашей информации, в момент происшествия в квартире находилась еще одна девушка. Троица выпивала — на допросе парень признался, что у них была бутылка шампанского. Первоначально подозреваемый утверждал, что сидел со второй девушкой в комнате, а Полина Т. якобы была одна на кухне. Потом раздался громкий стук, они забежали на кухню, увидели раскрытое настежь окно и пустой подоконник. Выглянув на улицу, увидели внизу тело подруги.

Подробности истории:

«Нехорошая квартира»: подробности трагедии с выпавшей из окна девушкой на ул. Пузакова



Во время осмотра места происшествия на раме кухонного окна обнаружили отпечатки женских пальцев. Они расположены таким образом, что оставить их можно, только сев на подоконник спиной к улице и расставив руки в стороны, чтобы удержаться от падения. Впрочем, такие же следы останутся, если выталкивать человека спиной из окна, а он будет сопротивляться.