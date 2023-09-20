В администрации Тулы объяснили причину нехватки автобусов для жителей Северной Мызы

И рассказали, почему не весь транспорт отражается на «Яндекс. Транспорте».

Накануне в редакцию Myslo обратились жители Северной Мызы с просьбой привлечь внимание к транспортной проблеме. С 1 сентября на маршруте № 39А должно было увеличиться количество единиц автобусов. Однако жители до сих пор сталкиваются с длительным ожиданием.

В администрации Тулы пояснили, что автобусный маршрут № 39А Северная Мыза — Новая Тула — ст. Южная обслуживает компания-перевозчик ООО «Ирбис». С 1 сентября на линию должны были выйти 5 автобусов и ездить с интервалом в 15 минут.

Контроль за работой транспорта на линии осуществляет Центральная диспетчерская служба Тульской области, которая использует специальный программно-аппаратный комплекс, в который поступают данные о движении общественного транспорта со спутниковых навигационных терминалов ГЛОНАСС/GPS, установленных на транспортных средствах.

Согласно отчетным данным АО «ЦДС ТО» с 1 по 19 сентября работа по маршруту № 39А выполнена на 96,56%: из запланированных 1717 рейсов выполнено 1658 рейсов.

«Основной причиной невыполнения транспортной работы в полном объеме является острая нехватка водительского состава, что в совокупности приводит к срывам рейсов, увеличению интервалов движения на линии и, как следствие этого, к отклонениям от установленного расписания», — пояснили в администрации Тулы.

Что же касается отображения транспорта в мобильном приложениях «Яндекс. Транспорт» и «Умный транспорт», то в этом случае взаимодействие осуществляется через регионального навигационного оператора ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации».

«В настоящее время для интеграции оператора с „Яндекс. Картами“ проходит процесс подписания соглашения о сотрудничестве», — добавил собеседник издания.