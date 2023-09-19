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Уровень годовой инфляции в Тульской области вырос до 5,8%
Фото Алексея Пирязева

Уровень годовой инфляции в Тульской области вырос до 5,8%

В целом по России она находится на уровне 5,1%, а по ЦФО – 5,3%.

На динамику повлияли ослабление рубля, рост мировых цен на отдельных сырьевых рынках и повышение потребительского спроса. Продовольственная инфляция в августе ускорилась до 5,7%. Подорожали импортные корма, оборудование и ветеринарные препараты. Из-за этого выросли цены на фермерскую продукцию, мясо и молоко. Из-за ослабления рубля выросли цены на бананы, апельсины, лимоны и груши.

В непродовольственном сегменте также произошло ускорение – до 3,7%. Выросли цены на бензин и дизельное топливо. Ослабление рубля и потребительская активность туляков привели к росту цен на бытовую технику. По данным Банка России, годовая инфляция продолжит расти. Поэтому ключевая ставка была повышена с 12 до 13% годовых.

– Банк России будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение продолжительного времени, необходимого для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Денежно-кредитная политика регулятора нацелена на возвращение инфляции к 4% к концу следующего года и ее закрепление на этом уровне, – сказала руководитель тульского отделения мегарегулятора Юнэсса Васина.

Фотограф:
сегодня, в 20:19 −1
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