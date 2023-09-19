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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов проверил, как в Туле собирают «Панцири»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов проверил, как в Туле собирают «Панцири»

Визит руководителя госкорпорации состоялся в рамках празднования Дня оружейника.

В Музее оружия прошла торжественная церемония вручения государственных наград работникам оборонной промышленности.

– Для Тулы, столицы отечественного оружейного производства, этот праздник имеет особое значение. Сегодня предприятия оружейной отрасли всей страны вновь кратно наращивают свои производственные мощности. В кратчайшие сроки тульские оружейники перестроили работу. Своим трудом каждый из вас вносит весомый вклад, приближая нашу Победу! – сказал глава региона Алексей Дюмин.

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Губернатор отметил, что высокоточное оружие, реактивные системы залпового огня, системы ПВО и контрбатарейной борьбы, новейшие системы дистанционного минирования, противотанковые комплексы и другие изделия тульских оборонщиков ежедневно доказывают свою высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач. Представители предприятий находятся в зоне боевых действий, рискуя своей жизнью, под огнем противника ремонтируют вооружение и военную технику, в кратчайшие сроки возвращают ее в строй.

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Президент Владимир Путин учредил почётное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». В числе первых её получили туляки. Инициатором учреждения этого почетного звания был глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он приехал в Тулу, чтобы лично поздравить оружейников.

– Большая часть вооружения и техники, задействованной сегодня в зоне СВО, производится на предприятиях «Ростеха», многие из которых перешли на круглосуточный режим работы. Показатели исполнения гособоронзаказа обещают быть традиционно высокими – на уровне 100%. Это общий результат конструкторов, инженеров, рабочих, стойко выполняющих свои трудовые задачи, – сказал Сергей Чемезов.

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Алексей Дюмин и Сергей Чемезов посетили одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса региона – завод «Тулаточмаш». Они осмотрели участки крупносерийного производства зенитно-управляемой ракеты и других составных частей комплекса «Панцирь», участок сборки гранатометов, огнеметов, центр аддитивных технологий, учебно-выставочный центр. На заводе выпускают оружие ближнего боя, полигонное оборудование, ключевые части комплекса «Панцирь» и тренажеры для сухопутных войск.

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