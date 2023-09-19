На пляжах и в водоемах Тульской области за лето нашли 67 штаммов холеры

В Тульской области завершился ежегодный плановый мониторинг циркуляции холерных вибрионов, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора. Для исследования в 2023 году было определено 54 стационарные точки: пляжи, пруды, зоны отдыха и места сброса сточных вод.

С 5 июня по 15 сентября специалисты провели 501 исследование. Из них 270 — на пляжах, зонах отдыха и прудах, 189 — в местах сброса сточных вод, 42 — в точках отбора сточных вод до их очистки.

За все это время нетоксигенные штаммы холерных вибрионов выделены в 67 пробах — эти штаммы находят в регионе каждый год. Они неопасны для человека, уточнили специалисты ведомства. Однако они способны вызвать болезни с симптомами гастроэнтерита.