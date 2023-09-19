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Тренер Сторожук: «Перед началом чемпионата у «Арсенала» не было сборов»
Фото Алексея Пирязева.

Тренер Сторожук: «Перед началом чемпионата у «Арсенала» не было сборов»

Команда сыгрывалась на поле.

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук в интервью «Чемпионату» рассказал, с какими сложностями столкнулся перед стартом сезона в Первой лиге.

— Команда не провела в полноценном сочетании ни одного матча. В преддверии чемпионата не было сборов. Футбольные люди понимают, что такое предсезонка — сыгранность, взаимопонимание, которое за секунду не приобретается. И за месяц-два — тоже. Плюс кондиции, тактическое образование. Очень важно, чтобы команда думала и двигалась как одно целое.

Я сразу сказал: «Первые пять-шесть туров мы будем набирать форму и выходить на игры под нагрузками». Всё это время работали в двухразовом режиме, чтобы наверстать упущенное летом. Я понимал, что, если будем готовиться только к играм, ничего хорошего не получится. Поэтому установил режим сборов: ребята сутками находились на базе, даже местные не ездили домой. Другого пути я не видел.

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сегодня, в 13:46 −1
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