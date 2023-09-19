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В Туле состоялось прощание с полковником 106-й дивизии Андреем «Дунаем» Кондрашкиным
Фото: архив 56-й ОДШБР

В Туле состоялось прощание с полковником 106-й дивизии Андреем «Дунаем» Кондрашкиным

Известный полковник проходил службу в Туле.

17 сентября во время исполнения долга на СВО погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады ВДВ Андрей Кондрашкин с позывным «Дунай». Известный полковник начинал свой трудовой путь в Туле, в 106-й дивизии.

О смерти Андрея Кондрашкина сообщили соцсети, в том числе и начальник Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский:

— Мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам.

Прощание с гвардии полковником состоялось сегодня в Туле на территории штаба 106-й Тульской дивизии ВДВ. Его похоронят на родине в Тамбовской области.

 

Чем известен полковник?

Андрей Кондрашкин родился в 1979 г. В 2001 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В. Ф. Маргелова, затем нёс службу в Туле, Рязани и Иваново.

Участвовал в нескольких военных конфликтах, в их числе Первая и Вторая чеченская война, а также в боевых действиях на Украине, в 2014 году — в боях под Иловайском Донецкой области, в 2022 году — в штурме Гостомеля в Киевской области.

Гвардии полковник Кондрашкин был награждён орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством», медалями Суворова и Жукова, медалями Министерства обороны.

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