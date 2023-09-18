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19 сентября на Землю обрушится магнитная буря
Изображение от wayhomestudio на Freepik

19 сентября на Землю обрушится магнитная буря

Метеочувствительным людям советуют провести этот день в спокойной обстановке.

19 сентября Землю накроет магнитная буря слабой мощности. Прогноз опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН.

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20 сентября магнитосфера будет возбужденной.

Медики говорят: магнитные бури могут вызывать головные боли, тошноту, сонливость и раздражительность. Метеочувствительным людям советуют провести этот день в спокойной обстановке. Особенно тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Рекомендованы такие меры предосторожности во время магнитной бури:

  • пейте много воды;
  • отдыхайте и избегайте излишней физической нагрузки;
  • питайтесь правильно, включайте в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами;
  • избегайте стресса и научитесь расслабляться и успокаиваться;
  • соблюдайте гигиену сна и следите за своим режимом сна;
  • следите за прогнозами и подготовьтесь заранее, чтобы снизить риск негативных последствий.
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