19 сентября на Землю обрушится магнитная буря

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Метеочувствительным людям советуют провести этот день в спокойной обстановке.

19 сентября Землю накроет магнитная буря слабой мощности. Прогноз опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН.

20 сентября магнитосфера будет возбужденной.

Медики говорят: магнитные бури могут вызывать головные боли, тошноту, сонливость и раздражительность. Метеочувствительным людям советуют провести этот день в спокойной обстановке. Особенно тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Рекомендованы такие меры предосторожности во время магнитной бури: