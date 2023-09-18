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С начала года россияне взяли более 1 трлн рублей по ипотеке
Изображение от Freepik

С начала года россияне взяли более 1 трлн рублей по ипотеке

Основным спросом пользуются льготные программы, по которым приобретается жилье на первичном рынке.

С начала 2023 года более 213 тысяч жителей России оформили жилищные кредиты в банках группы ВТБ. Общий объем ипотечных сделок превысил 1,097 трлн рублей, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 20% — рекордного 2021-го. Основным спросом пользуются льготные программы, по которым приобретается жилье на первичном рынке.

Средний размер одного жилищного кредита среди составляет 5,2 млн рублей, что примерно сопоставимо с уровнем на начало года.

Вслед за увеличением ключевой ставки и грядущих изменений в части первого взноса по льготной ипотеке заемщики предпочитают проводить сделки на условиях господдержки.

— В последний месяц активность ипотечных заемщиков особенно заметна. Вслед за повышением ключевой ставки они оперативно выходят на сделки, чтобы воспользоваться «старыми» условиями и снизить свою платежную нагрузку на несколько лет вперед. В результате только за первую половину сентября мы выдали нашим клиентам среднемесячный объем кредитов и досрочно преодолели знаковую отметку в 1 трлн рублей продаж всей Группы ВТБ. На фоне действий регулятора — ужесточения требований к кредитным программам и серии роста ключевой ставки — в 4 квартале рынок ждет «охлаждение» спроса, однако с учетом рекордных продаж первых 8 месяцев он покажет исторический результат — более 6 трлн рублей, — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнёрских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Большинство клиентов с жилищными кредитами проживает в ХМАО-Югре и Новосибирской области. В этих регионах доля ипотечных заемщиков вдвое превышает среднюю по стране, составляя 14,2%. В Красноярском крае (11,7%), Республике Татарстан и Приморском крае (по 10,5%) этот показатель «обгоняет» общероссийский уровень примерно в 1,5 раза. В Москве и Санкт-Петербурге значения находятся на уровне средних по стране — 7-8%.

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