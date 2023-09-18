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Жителя Заокского района оштрафовали за заросший сорняками участок
Фото Артема Жильцова

Жителя Заокского района оштрафовали за заросший сорняками участок

Кроме того, мужчину обязали привести принадлежащую ему территорию в порядок.

В августе сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям по согласованию с прокуратурой проинспектировали участок сельскохозяйственного назначения площадью 24,9 га, расположенный в Заокском районе и принадлежащий местному жителю.

Выяснилось, что владелец не обрабатывает свои угодья и не занимается сельскохозяйственным производством – земля заросла борщевиком, пижмой, полынью и сорняками.

По итогам проверки владелец участка привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Санкция предусматривает для физических лиц штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Кроме того, мужчину обязали привести участок в порядок.

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Фотограф:
сегодня, в 19:39 0
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