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Под Алексином отремонтировали дорогу по новой технологии
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Под Алексином отремонтировали дорогу по новой технологии

Это позволит повысить плотность асфальта и увеличить срок его службы.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершился ремонт участка автомобильной дороги Железня — Алексин.

На участке протяженностью почти 6 километров было уложено новое полотно. Применялась новая технология подготовки асфальтобетонной смеси по методу Маршалла. Она позволяет повысить плотность асфальта и увеличить срок его службы.

Также установлено четыре остановочных павильона, нанесена обновлённая дорожная разметка, установлены барьерные ограждения, а также 72 дорожных знака.

— Дорога имеет огромное значение для развития региона, так как на ней находится ряд системообразующих предприятий. В следующем году планируется полностью завершить ремонт автомобильной дороги Железня — Алексин. Протяженность ремонтируемого участка составит около 17 км, — отметил первый заместитель директора ГУ ТО «Тулаавтодор» Константин Кирилин.

сегодня, в 17:28 0
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