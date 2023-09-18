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«Кража века»: жительница Ефремова подкралась к клумбе, сорвала цветы и убежала – видео

«Кража века»: жительница Ефремова подкралась к клумбе, сорвала цветы и убежала – видео

Видеозапись с камер наблюдения одного из дворов слили в Сеть.

18 сентября местные группы «Подслушано» взорвались от забавного видео. Его слили с камеры видеонаблюдения.

Место действия — один из дворов Ефремова. Женщина медленно шла в сторону клумбы за низенькой оградкой, озиралась по сторонам, на балконы многоэтажки. Убедившись, что никто за ней не следит, сломала стебли на клумбе, схватила их в охапку и стремительно побежала. Да так, словно боялась, что её будут преследовать.

Пользователи данный поступок не оценили.

— Любителю чужих цветов, в который вложены труд и здоровье человека, скорее старой бабушки, хочу сказать: купи цветочный горшок, пакет земли и посади цветок. Вырасти его, а потом сорви, — гласит один из самых вежливых комментариев.

 

Напомним, подобные истории случались и в Туле. Так, одна жительница областного центра в прошлом сезоне похитила новогвинейские бальзамины с клумбы на территории «Ликерки Лофт». А этим летом на улице Самоварной две тулячки выкопали кусты и скрылись с ними на велосипедах. 

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Автор:
сегодня, в 17:27 +2
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