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Пять новых «львят» и 185 автобусов: как в Туле обновят парк общественного транспорта
Фото Дмитрия Дзюбина.

Пять новых «львят» и 185 автобусов: как в Туле обновят парк общественного транспорта

Тему обсуждали на оперативном совещании у губернатора Тульской области.

Об обновлении парка общественного транспорта рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник. По его словам, за три года парк обновлен на 77%. То есть на маршруты с регулируемым тарифом (с льготными ценами на проезд) выходят машины не старше пяти лет.

По поручению Алексея Дюмина в 2023 году заключен контракт на обновление 300 единиц общественного транспорта. И это позволит обновить парк автобусов льготных маршрутов до 88%. 

— По нацпроекту «Безопасные качественные автодороги» в 2023 году закуплено 17 новых трамвайных вагонов. На условиях льготного лизинга в 2023–2024 гг. закупим 185 новых автобусов. Из них уже поставлено 73, а до конца года придут еще 62. В 2024 году будет закуплено еще 49 автобусов для Тулгорэлектротранса. В проект бюджета на 2024–2026 гг. заложены средства на покупку еще 5 новых трамвайных вагонов, — пояснил Родион Дудник. 

На коммерческих маршрутах транспорт не старше 5 лет составляет 318 единиц. За три года перевозчики закупили более 100 новых автобусов. 

— Нравятся ли тулякам новые трамваи? — спросил губернатор.

Члены правительства подтвердили: эти новые современные стильные теплые вагоны, «львята», очень нравятся тулякам. 

По словам Ильи Беспалова, главы администрации Тулы, 23 новых трамвайных вагона — это обновление парка на 25%. А автобусный парк обновится на 90%. 

Алексей Дюмин обратил внимание чиновников на соблюдение расписания движения общественного транспорта и работу цифровых сервисов, в том числе Яндекс.Транспорт.

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Автор:
сегодня, в 17:40 −3
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