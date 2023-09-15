  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Скорая» и пожарная не проедут»: жительница Киреевска пожаловалась на отсутствие дороги - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Скорая» и пожарная не проедут»: жительница Киреевска пожаловалась на отсутствие дороги
Фото: Елены Максимовой.

«Скорая» и пожарная не проедут»: жительница Киреевска пожаловалась на отсутствие дороги

Пенсионеры сами накатали дорогу, но нормально передвигаться по ней – невозможно.

В редакцию Myslo обратилась жительница Киреевска Елена Максимова. Она жалуется на дорогу по улице 7-я Штольня, вернее, её отсутствие. Уже несколько лет они ждут, когда местная администрация займётся решением проблемы.

— Были четыре года назад на приёме у главы города Игоря Цховребова. Обещали сделать дорогу после того, как проведут газ. Газ провели два года назад, грунтовую дорогу разворотили и так оставили. От шоссе до первого дома отсыпали 600 метров. А там всего километр нужен. Теперь пишут, что только по проекту «Народный бюджет».

Здесь изначально не было дороги — это бывшие шахтерские ж/д пути. «Железку» разобрали, жители своими силами сравняли дорогу и стали ездить хоть как-то. «Скорая» и пожарная не проедет, а после дождя — тем более, — рассказала Елена Максимова, у которой в на 7-й Штольне живет пожилая родственница.

В 2020 году администрация провела трубопровод до улицы. Провести газопровод к дому тёти Елены стоило порядка 218 тыс. рублей.

Myslo обратился к главе администрации Киреевского района — Игорю Цховребову, чтобы узнать, когда жителям улицы сделают дорогу:

Игорь Цховребов — глава МО Киреевский район

— Улица эта хоть и отдалена от города, но с 90-х годов была включена в границы Киреевска. По просьбам жителей разравняли поворот, сделали подъезд для автомобилей. О потребностях местных знаем. Со временем администрация всё сделает. Финансирование ремонта идёт не только из «Народного бюджета», частично — из городского, частично — областного.

По словам чиновника, в ноябре будет сформирован бюджет города на следующий год. Только тогда будут известны точные сроки ремонта.

photo_2023-09-15_13-54-47.jpg

photo_2023-09-15_13-54-41.jpg

a40b9YScnsc.jpg

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 17:30 0
Другие статьи по темам
Событие
плохая дорога
Люди
Игорь Цховребов
Место
КиреевскКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

У жительницы Алексина в огороде поселился богомол
У жительницы Алексина в огороде поселился богомол
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.