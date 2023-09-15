«Скорая» и пожарная не проедут»: жительница Киреевска пожаловалась на отсутствие дороги

Фото: Елены Максимовой.

Пенсионеры сами накатали дорогу, но нормально передвигаться по ней – невозможно.

В редакцию Myslo обратилась жительница Киреевска Елена Максимова. Она жалуется на дорогу по улице 7-я Штольня, вернее, её отсутствие. Уже несколько лет они ждут, когда местная администрация займётся решением проблемы.

— Были четыре года назад на приёме у главы города Игоря Цховребова. Обещали сделать дорогу после того, как проведут газ. Газ провели два года назад, грунтовую дорогу разворотили и так оставили. От шоссе до первого дома отсыпали 600 метров. А там всего километр нужен. Теперь пишут, что только по проекту «Народный бюджет».

Здесь изначально не было дороги — это бывшие шахтерские ж/д пути. «Железку» разобрали, жители своими силами сравняли дорогу и стали ездить хоть как-то. «Скорая» и пожарная не проедет, а после дождя — тем более, — рассказала Елена Максимова, у которой в на 7-й Штольне живет пожилая родственница.

В 2020 году администрация провела трубопровод до улицы. Провести газопровод к дому тёти Елены стоило порядка 218 тыс. рублей.

Myslo обратился к главе администрации Киреевского района — Игорю Цховребову, чтобы узнать, когда жителям улицы сделают дорогу:

Игорь Цховребов — глава МО Киреевский район — Улица эта хоть и отдалена от города, но с 90-х годов была включена в границы Киреевска. По просьбам жителей разравняли поворот, сделали подъезд для автомобилей. О потребностях местных знаем. Со временем администрация всё сделает. Финансирование ремонта идёт не только из «Народного бюджета», частично — из городского, частично — областного.

По словам чиновника, в ноябре будет сформирован бюджет города на следующий год. Только тогда будут известны точные сроки ремонта.