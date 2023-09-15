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У жительницы Алексина в огороде поселился богомол
Фото Натальи Немцовой.

У жительницы Алексина в огороде поселился богомол

В последнее время в нашем регионе это уж и не такая редкость.

Жительница Алексина в своем огороде обнаружила богомола. Об этом она сообщила в редакцию Myslo и прислала фотографии.

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Отметим, что подобный случай был совсем давно в Туле. Необычный сосед поселился в теплице с болгарским перцем в пос. Старо-Овсянниково в Скуратово. Выяснилось, что богомол — самка. Она отложила в теплице яйца и начала готовиться к зимовке. 

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Богомолы в Тульской области встречаются достаточно часто. Специалисты говорят: они не опасны ни для людей, ни для природы. Даже наоборот, богомолы помогают уничтожать насекомых-вредителей, с которыми не всегда справляются птицы.

 

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