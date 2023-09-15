Команда художников из Тулы украсила фасад многоэтажки в Оренбурге граффити с Гагариным

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Команда художников из Тулы расписала фасад многоэтажного дома в Оренбурге на ул. Салмышской, 43. На высотке появилось граффити с Юрием Гагариным и надписью: «Поехали!». Мурал появился специально к 280-летию города.

Второй рисунок c детьми и подсолнухами украсил Дворец творчества детей и молодёжи на ул. Карагандинской.



Фото: https://orb.gazprom-neft.ru.

Один из художников, который нарисовал граффити, — туляк Дмитрий Языков. Вы можете его узнать по вот таким работам в Туле:

О том, как художники создавали граффити в Оренбурге, Дмитрий рассказал в интервью Myslo.

— Сделали около 50 эскизов в течение полутора месяца, пока в итоге не согласовали макет. Задача была — нарисовать такой портрет Гагарина, которого еще нигде не было. Это непросто, потому что его изображали миллион раз! Я нашел фотографию максимального качества, а нейросеть ее обработала, сделал минимальные правки. Заказчику понравилось, хотя я добавил бы больше черт похожести.

Это был первый такой масштабный проект для нашей студии — здание высотой более 31 метра! Заказывали фасадный подъемник, устанавливали, было сложно всё это реализовать. К тому же Оренбург — всегда довольно ветреный. Местность степная, там дуют сильные ветра. Несколько дней не могли выйти на подъемник, его сильно раскачивало.

Мы сдали объект на пять дней раньше, хотя по времени затянулось больше, чем планировали. Из-за погоды.

По словам Дмитрия, для работы нужна была 40-метровая вышка. Но она одна на весь Оренбург, на нее была очередь.

— Организационные вопросы сильно напрягали — где достать страховки, как подключать подъемник и т. д. В итоге это нас очень закалило — мы сильно прокачались в этом плане.

Работы на ДК заняли шесть дней, а на многоэтажке — около недели. Рисовали командой из трех человек. В среднем около восьми часов в день. Иногда расписывали фасад даже ночью.

— Это был интересный опыт. На 98% граффити выполнено фасадной краской. В таком случае рисунок под разными углами смотрится хорошо, создается живописный эффект. А если баллончиком, бывает, изображение бликует, — рассказал Дмитрий. — Работу я бы оценил на 5 с минусом. Всегда есть моменты, которые хотелось бы улучшить. Но заказчику и жителям всё понравилось.

Сейчас Дмитрий Языков находится в городе Углич в Ярославской области — рисует на фасаде художественной школы граффити на основе картины Макарова.