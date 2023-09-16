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Погода в Туле 16 сентября: без осадков и до 20 градусов тепла
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 16 сентября: без осадков и до 20 градусов тепла

Синоптики обещают ветер северной четверти, до семи метров в секунду.

В субботу в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер северной четверти, до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью – 5-10 градусов тепла, днём – от +15 до +20. Атмосферное давление – 755-760 мм рт. ст.

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сегодня, в 08:59 +5
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